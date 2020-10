Fratelli tutti. L’undici ottobre con Papa Francesco per la pace e la fraternità. Come partecipare alla Catena Umana

Ieri Papa Francesco ha firmato ad Assisi la nuova Enciclica “Fratelli tutti”. Domenica prossima, 11 ottobre, raccoglieremo e diffonderemo il suo messaggio formando la Catena Umana della pace e della fraternità.

“La fraternità è il miglior vaccino del mondo. Il solo in grado di aiutarci a vincere tutti i virus che ci stanno rendendo la vita impossibile” ha detto Flavio Lotti, coordinatore del comitato promotore della Catena Umana, all’indomani del gesto di Papa Francesco. “In un tempo sempre più segnato da profondi divisioni a tutti i livelli, dopo tanti anni di individualismo, egoismo, egocentrismo, consumismo, competizione e globalizzazione dell’indifferenza, è necessario e urgente cambiare strada e cambiare passo. Questo ci dice Papa Francesco. Il coronavirus, come tutte le altre piaghe del nostro tempo, ci dice che non ci si salva da soli, che abbiamo bisogno dell’aiuto e della solidarietà degli altri, che non siamo solo interconnessi ma anche interdipendenti. La fraternità non è solo un prezioso principio ideale, morale, privato o religioso. E’ il principio umano e politico che può aiutarci ad affrontare le sfide che ci stanno davanti. La fraternità si costruisce sviluppando la nostra capacità di cura reciproca, dei più piccoli e fragili, della vita quotidiana e del futuro, della comunità e del pianeta di cui siamo parte, contro la cultura dell’indifferenza e dello scarto.

A questo servirà la Catena Umana della pace e della fraternità dell’11 ottobre. Quel giorno riprenderemo e diffonderemo inoltre l’invito di Papa Francesco a investire sull’educazione, a ricostruire il patto educativo globale e a mobilitare i giovani per costruire una nuova economia di pace e fraternità,“che fa vivere e non uccide, include e non esclude, umanizza e non disumanizza, si prende cura del creato e non lo depreda”.

Per partecipare alla Catena Umana è necessario iscriversi sul sito www.perugiassisi.org



Vedi come sarà su Youtube: https://youtu.be/u0O8IOqoh2Y

Per informazioni rivolgiti al Comitato PerugiAssisi, via della viola 1 (06122) Perugia – Tel. 075/5737266 – 335.6590356 – fax 075/5721234 – email adesioni@perlapace.it – www.perlapace.it – www.perugiassisi.org