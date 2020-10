Rai, Usigrai-Fnsi: prima prova ok, risposta a chi voleva bloccarla

“Usigrai e Fnsi esprimono piena soddisfazione per come si è svolta la prima prova della Selezione pubblica per giornalisti in Rai.

Tutto è avvenuto in maniera ordinata, con un rigoroso rispetto dei distanziamenti fisici e delle normative anti covid.

Il primo dato disponibile è eloquente: la partecipazione alla prova è stata largamente superiore alla selezione del 2015, ben il 74% dei candidati rispetto al 56% di 5 anni fa.

Un ringraziamento va alla Rai per l’ottima organizzazione.

La giornata di oggi è la migliore risposta a chi fino all’ultimo ha provato a bloccare una straordinaria occasione di trasparenza e merito”.

E’ quanto si legge nel comunicato dell’esecutivo dell’Usigrai e della Federazione nazionale della stampa.