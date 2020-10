Giornalisti minacciati, Mauri: solidarietà a Mimmo Rubio, Stato a suo fianco

“Lo Stato è al fianco del giornalista Mimmo Rubio, minacciato da un gruppo di persone a volto coperto nel comune di Arzano. Si tratta di un episodio grave, che la Prefettura di Napoli ha seguito fin da subito con attenzione. Al cronista, a cui si è già garantita la necessaria protezione, invio tutta la mia solidarietà. Le istituzioni sono vicine e sostengono chi svolge il proprio lavoro in contesti difficili, come nel caso di Mimmo Rubio. Abbiamo dimostrato l’impegno del Viminale con la riapertura dell’Osservatorio sui giornalisti minacciati voluta dal Ministro Lamorgese”. Così il vice ministro dell’Interno Matteo Mauri sulle minacce ricevute dal giornalista Mimmo Rubio ad Arzano, in provincia di Napoli.