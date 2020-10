Riparte il processo per le minacce dei Casalesi, Roberto Saviano: “Si riapre una ferita immensa”

Al Tribunale di Roma, dopo sette anni, riparte il processo per le minacce di alcuni esponenti del clan camorristico dei Casalesi a Roberto Saviano e Rosaria Capacchione. “Oggi si riapre per me una ferita immensa”, dice Saviano. “In aula ho dovuto raccontare tutto l’inferno degli ultimi 15 anni, tra protezione e guerre. Raccontare le organizzazioni criminali”, spiega lo scrittore, “occupa tutta la tua vita e in alcuni casi la devasta. Accendere la luce in una fase in cui tutta l’attenzione sulle questioni mafiose sta scomparendo è fondamentale. Tenere gli occhi aperti è fondamentale”.

Di Francesco Giovannetti

