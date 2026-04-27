Giornalismo sotto attacco in Italia

Il 29 aprile Articolo21 incontra padre Antonio Spadaro

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Mercoledì 29 aprile alle 8,30 Articolo21 incontra padre Antonio Spadaro, a lungo direttore de La Civiltà Cattolica e ora sottosegretario al Dicastero per la Cultura e l’Educazione cattolica. A pochi giorni dal primo anniversario della morte di papa Francesco sarà l’occasione per ricordarne il pontificato, discutere delle  continuità che si colgono nel pontificato di Leone XIV e del  nuovo libro di padre Spadaro, “A passo d’uomo. Una storia di Gesù con i piedi per terra”. Sarà un’occasione importante per capire cosa germogli dalla semina di Francesco con chi gli è stato davvero accanto e cosa significhi “Gesù con i piedi per terra”.

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