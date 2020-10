Guerriglia Napoli: Sugc: ore 14.30 videoincontro giornalisti

“Le giornaliste e i giornalisti minacciati ieri a Napoli non se la sono “andata a cercare” come ha scritto qualcuno sui social, ma hanno esercitato compiutamente il loro diritto-dovere di raccontare un evento di grande rilevanza sociale. Il loro unico torto e’ stato quello di svelare, con immagini e fotografie, le probabili infiltrazioni di camorristi e squadristi di ogni risma, impegnati nella strumentalizzazione della protesta”. Lo sottolinea, in una nota, il Sindacato unitario giornalisti della Campania. “Per questo sono stati colpiti Paolo Fratter di Sky, la sua troupe, e altri colleghi che erano sul posto a documentare quanto stava accadendo. Hanno colpito i cronisti per impedire alla pubblica opinione di essere informata su quanto davvero e’ accaduto – spiega -Per queste ragioni abbiamo chiesto all’Osservatorio cronisti minacciati e alle autorita’ competenti di acquisire tutti i filmati disponibili e di procedere alla immediata identificazione e punizione degli aggressori”. “La Federazione della stampa e l’associazione stampa della Campania (SUGC) metteranno a disposizione dei colleghi i propri avvocati per qualsiasi iniziativa dovessero decidere di intraprendere – conclude – Oggi alle 14,30 sulla piattaforma Meet si terra’ un incontro con Walter Verini, coordinatore del Comitato della Commissione Parlamentare Antimafia a tutela dei giornalisti minacciati.

La piattaforma per collegarsi

http://meet.google.com/emv-gver-zmx