Anche #Noi con FNSI al fianco dei cronisti minacciati dagli squadristi. Il 3 settembre alle 11

L’Associazione Antimafia #Noi parteciperà all’iniziativa promossa dalla Federazione Nazionale della Stampa, che si terrà il 3 settembre alle ore 11 nella sede della FNSI, in cui il presidente Beppe Giulietti incontrerà il viceministro degli interni Matteo Mauri. In questa occasione verrà consegnato a Mauri un dossier con tutte le minacce degli squadristi contro i giornalisti avvenute sul web nell’ultimo anno. #Noi, sempre in prima linea nel tenere alta l’attenzione sulle violenze nei confronti della libertà di opinione, non potrà mancare. All’incontro sarà presente Federica Angeli, presidente onoraria dell’associazione e cronista vittima di minacce, con una rappresentanza di #Noi.