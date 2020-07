Sette anni senza padre Paolo Dall’Oglio, mercoledì 29 luglio conferenza stampa in Fnsi

Mercoledì 29 luglio, a sette anni dal sequestro a Raqqa di padre Paolo Dall’Oglio, si svolgerà presso la sede della FNSI (Corso Vittorio Emanuele 349, Roma) alle ore 11,00 una conferenza stampa per ricordare la sua opera e i lati oscuri del suo sequestro. Intervengono con la sorella maggiore di padre Paolo, Francesca Dall’Oglio, il Prefetto per le Comunicazioni della Santa Sede, Paolo Ruffini, il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, in collegamento, il presidente della Fondazione Ratzinger, padre Federico Lombardi, il direttore dell’Osservatore Romano, Andrea Monda, il presidente del Centro Astalli, padre Camillo Ripamonti, il presidente e il segretario della FNSI, Giuseppe Giulietti e Raffaele Lorusso, il segretario dell’UsigRai, Vittorio Di Trapani, la portavoce di Articolo21, Elisa Marincola: coordina il fondatore dell’associazione giornalisti amici di padre Dall’Oglio, Riccardo Cristiano.

Sarà consentito l’accesso a un numero ristretto di operatori e giornalisti. L’incontro sarà trasmesso in conference call dalla FNSI tramite Google Meet