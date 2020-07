Scuola Diaz, Pg Zucca: da G8 a Floyd violenza polizia è nervo scoperto

“L’uccisione di George Floyd a Minneapolis chiama a una finale resa dei conti. Siamo al 19/o

anniversario del G8 di Genova e costretti a constatare che l’eco delle proteste americane può toccare ancora nervi scoperti”. E’ l’analisi del sostituto procuratore generale Enrico Zucca in un testo pubblicato su Altreconomia. Un’analisi che parte dalle rivolte americane, passando per i fatti del G8 di Genova del 2001 fino all’uccisione di Giulio Regeni.

“Eppure anche dopo gli abusi e le torture del G8 – prosegue

Zucca – i casi di morti per mano della polizia sono stati non

sporadici ed emblematici: Aldovrandi, Uva, Magherini, Cucchi.

Sono storie di chiusura e omertà di corpo, senza riscontro di

controlli e sanzioni interne, ma di copertura solidale, dei

commilitoni così come della pletora di sindacati, quelli che non

a caso hanno avuto voce determinante – a porte chiuse – dinanzi

al Parlamento cui è stata dettata una legge contro la tortura

che non rispetta le convenzioni internazionali nell’asserita

esigenza di non imbrigliare troppo l’agire del poliziotto”.

“Perdura la reticenza dei governi

sulle informazioni richieste dalla Corte europea dei diritti

dell’uomo. L’esecuzione delle sentenze sui fatti della Diaz del

2001 è ancora pendente ed è sotto stretta supervisione del

Comitato dei ministri del Consiglio europeo. La Corte si

rammaricava, tra l’altro, di non essere stata informata sui

procedimenti disciplinari nei confronti dei condannati,

ricordando che la Cedu richiede la loro destituzione in caso di

condanna e la sospensione durante il giudizio. Il governo

attuale ha fornito le sue ultime indicazioni nel dicembre 2019.

Avrebbe dovuto svelare finalmente gli esiti delle procedure e

che i condannati erano stati reintegrati e posti in posizioni di

rilievo apicale”.

Zucca conclude l’articolo ricordando la vicenda Regeni.

“L’invettiva dell’ex ministro muove da un pulpito screditato e

in un contesto di rapporti di forza dominati da interessi

pesanti. Il ministro che parla agli altri è tuttavia quello che

ha consentito la definitiva violazione delle Convenzioni con la

reintegrazione in posizioni apicali dei condannati del G8. + lo

stesso ministro cui si devono gli accordi con la Libia che hanno

consentito la violazione in massa di diritti umani nei campi di

concentramento dei profughi, denunciata dagli organismi

internazionali”.