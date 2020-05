Siamo sullo stesso mare, ma non siamo sulla stessa barca. L’emergenza sanitaria, con le sue durissime ripercussioni anche sul mondo del lavoro, lo ha messo in chiaro una volta di più. L’epidemia ha amplificato le contraddizioni di un sistema di produzione e scambio strutturalmente basato sulle diseguaglianze, sull’iniqua ripartizione di diritti e ricchezze, sull’odioso divario tra chi ha tanto, forse troppo, e chi, pur lavorando, spesso ha meno del necessario. Anche nei giorni del lockdown, un conto salato è stato presentato a chi ha dovuto continuare a lavorare, spesso con stipendi bassi e bassi diritti, per garantire le filiere essenziali a una popolazione in grave difficoltà, tra saracinesche abbassate e attività ferme.

Il Primo maggio non è una ricorrenza, ma una giornata che chiama alla lotta e alla responsabilità di organizzarsi collettivamente, in modo consapevole e disciplinato, per costruire il dopo Covid-19. Una grande vertenza che riguarda chi il lavoro lo ha perso e chi ha continuato a lavorare con un camice in un ospedale per salvare vite oppure con una tuta in una fabbrica per produrre beni necessari o, ancora, con un taccuino o una telecamera per le strade a raccontare questi giorni straordinari. Nei più svariati settori produttivi, tra cui l’informazione professionale pure riconosciuta tra le filiere essenziali, la moneta cattiva ha scacciato da tempo quella buona. La moneta cattiva sono i co.co.co (i voucher del lavoro giornalistico), i rapporti autonomi spesso solo formalmente, il disattendere i contratti collettivi da parte di imprenditori che sono guidati dall’unica bussola della compressione di costi già ridotti all’osso. La moneta buona sono i contratti collettivi di lavoro correttamente applicati, da cui discendono stabilità economica, diritti sociali e civili, autonomia e verso cui il sindacato, come soggetto collettivo autorganizzato dai lavoratori, tende con una responsabilità sociale purtroppo ignorata largamente tra le controparti.