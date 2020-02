#Noi aderisce a “Carta di Assisi, Ponti non muri”

L’Associazione Antimafia Noi parteciperà a “Carta di Assisi, Ponti non muri”, che si terrà a Roma il 28, 29 febbraio e il 1 marzo. “In un mondo della comunicazione e dell’informazione, in cui fake news e hate speech sembrano farla da padroni, è importante unire le forze e invertire questa tragica tendenza. Non esiste contesto in cui parole d’odio siano giustificabili. Anche di fronte al boss di turno, reo di atti riprovevoli, Noi continuerà a chiedere giustizia, ma mai guidati da astio o risentimento, perché la lotta alla mafia trae forza dal desiderio di legalità, e non da sentimenti che finirebbero per avvelenare chi se ne lascia sopraffare. Ringrazio, a nome dell’associazione Noi, di cui sono presidente, la FNSI, l’Ordine dei giornalisti, Articolo 21, e tutti coloro che hanno deciso di aderire a quest’iniziativa.” Questo, il commento di Massimiliano Vender, presidente dell’Associazione Antimafia Noi.