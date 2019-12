Una edizione straordinaria dei “Siciliani” per i 70 anni di Riccardo Orioles

“Settanta mi dà tanto” è il titolo dell’edizione straordinaria dei “Siciliani giovani” nata per festeggiare il 70° compleanno di Riccardo Orioles. Questa edizione vuol essere un omaggio ai primi 70 anni del giornalista siciliano di cui si raccontano le tante vite: dagli anni di Lotta Continua agli inizi al Giornale del Sud, da I Siciliani di Pippo Fava fino al riconoscimento nel 2017 dei benefici della Legge Bacchelli dopo la campagna #mandiamoinpensioneOrioles cui anche Articolo21 ha dato il suo contributo.

Si tratta di un numero speciale costruito a sorpresa in sette giorni, all’insaputa del direttore, lavorando giorno e notte. I racconti, le foto e i reportage che troverete all’interno sono il frutto della spontanea collaborazione di oltre 30 giornalisti che hanno scritto per I Siciliani in questi trent’anni. All’interno oltre al racconto dei luoghi, dei ricordi, dell’impegno, delle speranze, dell’attivismo politico e del futuro di Riccardo Orioles e della sua squadra, troverete brevi reportage arrivati da Catania, dall’Iraq e dalla Palestina.

Questa edizione straordinaria ha ricevuto l’attenzione della piattaforma internazionale Gofundme che per l’occasione ha avviato una raccolta fondi per sostenere la rivista nelle prossime pubblicazioni in lavorazione.

Per chi volesse contribuire –>>> qui il link: https://www.gofundme. com/f/orioles- isicilianigiovani

Per quanti volessero leggere gratuitamente l’edizione speciale “Settanta mi dà tanto” – Qui il giornale SCARICA IL PDF >>.