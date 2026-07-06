Il 4 luglio e il diritto di fiorire

Il 4 luglio 2026 resterà probabilmente nella memoria non tanto, o non solo, per il 250° anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti, quanto per la domanda che quella ricorrenza ha consegnato al nostro tempo: quale significato vogliamo dare oggi alla parola indipendenza?

Nello stesso giorno il mondo ha ascoltato due parole diverse sulla libertà, due racconti dell’uomo, due visioni del futuro.

Due strade. L’una genera deserti umani, dove la forza di pochi si traduce nella progressiva recisione dei diritti di molti, condannando persone e popoli a non vedere “fiorire” i propri talenti, a soffocare la speranza di una vita piena, libera e felice. L’altra, indicata da papa Leone XIV, invita invece a «costruire un mondo in cui tutti possono fiorire», perché la dignità di ogni persona non sia mai il privilegio di alcuni, ma il terreno comune sul quale ciascuno possa realizzare pienamente la propria umanità.

Due luoghi. A Washington, Donald Trump ha celebrato un’America forte, vincente, armata, orgogliosa della propria potenza militare e determinata a difendere i propri confini e la propria identità. La libertà è apparsa come il diritto di affermare sé stessi, di prevalere, di garantire sicurezza attraverso la forza. Il linguaggio è quello della competizione, della vittoria, del primato nazionale. Ma quando la forza diventa il criterio ultimo con cui misurare la grandezza di un popolo, il primato della nazione rischia di trasformarsi nel primato dell’io: un egocentrismo, individuale e collettivo, che considera i diritti degli altri un ostacolo ai propri interessi. Così la libertà perde il suo carattere universale e si riduce al privilegio di chi è più forte, mentre il bene comune cede il passo all’autoconservazione e all’autoreferenzialità.

A Lampedusa, invece, papa Leone ha parlato da uno scoglio prima ancora che da un altare: dalla frontiera dove il Mediterraneo restituisce i corpi di chi non ce l’ha fatta e consegna alla nostra coscienza i volti di chi continua a cercare salvezza. Ha ricordato che la vera domanda non è quanto siamo forti, ma quanto siamo capaci di fermarci davanti all’uomo ferito. Perché, ha detto, «prossimi ci si fa». E la compassione non è sentimentalismo, né debolezza: è una “rivoluzione interiore”.

È forse questa l’espressione più rivoluzionaria pronunciata il 4 luglio. Mentre il mondo – Europa compresa – continua a cercare sicurezza costruendo muri, rafforzando eserciti e difendendo interessi definiti nazionali, papa Prevost indica la necessità di cambiare prima di tutto il cuore dell’uomo. Senza questa conversione, nessuna riforma politica, nessun accordo internazionale, nessuna crescita economica riuscirà a fermare le guerre, le migrazioni forzate, le disuguaglianze e la devastazione del creato.

Non è un caso che proprio a Lampedusa il Papa abbia richiamato l’esperienza degli Apostoli che, navigando nel Mediterraneo, sperimentarono l’ospitalità degli abitanti delle sue isole e delle sue coste, da millenni crocevia di civiltà. È lì – ha ricordato –, dove i popoli si incontrano, le persone si accolgono e le culture dialogano, che il Vangelo risuona. «Diventa muto, invece, dove ognuno fa di sé stesso un’isola, dove il contatto è evitato, lo scambio è interrotto». È un’immagine che supera i confini della fede cristiana e descrive con straordinaria lucidità il rischio del nostro tempo: società sempre più chiuse, incapaci di riconoscere nell’altro una ricchezza e non una minaccia.

Per questo il Pontefice afferma che chi si lascia attraversare dalla compassione «inizia a vivere diversamente, a essere cittadino diversamente, a lavorare diversamente». È una frase che, condita da quell’avverbio, meriterebbe di diventare un programma culturale e civile. La compassione non sostituisce il diritto con il sentimento; restituisce al diritto la sua anima, facendo della dignità di ogni persona il criterio di ogni scelta pubblica. È così che può nascere quella “civiltà dell’amore” sognata dai suoi predecessori, nella quale politica, economia e istituzioni ritrovano la loro ragion d’essere nel servizio alla persona.

Solo quando il destino dell’altro smette di apparirci come un problema e diventa una responsabilità condivisa, la libertà ritrova il suo significato più autentico e la fraternità cessa di essere un ideale astratto per diventare criterio concreto della politica, dell’economia e delle relazioni tra i popoli.

Per questo Leone XIV torna continuamente su una parola chiave: responsabilità. Responsabilità “personale”, perché «nessuno è senza responsabilità». Responsabilità “collettiva”, perché le crisi del nostro tempo non possono essere affrontate con risposte episodiche, ma con politiche organiche e condivise. Responsabilità “reciproca”, perché – come scrive nella lettera per il 250° anniversario degli Stati Uniti – «nessuna mano, da sola, è sufficiente a sostenere il peso delle sfide che attraversano il mondo».

È questa la vera alternativa che il 4 luglio ci consegna. Non semplicemente Trump o Leone XIV, ma due modi di intendere la libertà: quella che si esaurisce nella difesa di sé e quella che trova il proprio compimento nella cura dell’altro. La prima trasforma il vicino in una minaccia; la seconda riconosce nel prossimo una responsabilità affidata alla nostra coscienza.

Per questo il Papa conclude la sua visita a Lampedusa consegnandoci due immagini che valgono più di molti trattati politici.

La prima è la Madonna di Porto Salvo, patrona di Lampedusa. La sua antica grotta, documentata fin dal 1202, fu per secoli insieme chiesa e moschea, rifugio condiviso da marinai e viandanti di ogni fede. Prima ancora di domandare chi fosse colui che bussava, offriva riparo, cibo e uno spazio per la preghiera. È l’immagine di un’umanità che comprende come la salvezza cominci sempre dall’accoglienza.

La seconda è un saluto: «O’scià!», «respiro mio». Una parola che racchiude l’identità più profonda di Lampedusa e del Mediterraneo: tu non sei un estraneo, ma il mio respiro. La tua vita riguarda la mia. Il tuo destino cambia anche il mio.

Forse è proprio qui che il 4 luglio 2026 trova il suo significato più autentico. L’indipendenza è un valore prezioso, ma si snatura quando diventa autosufficienza. La libertà rimane fedele alla propria promessa soltanto quando rende possibile il fiorire di ogni persona.

In un tempo che esalta la forza, Leone XIV osa ricordare la responsabilità.

In un tempo che costruisce muri, propone la prossimità.

In un tempo che misura tutto in termini di interesse, rilancia la fraternità.

La domanda, allora, non riguarda soltanto gli Stati Uniti. Riguarda ciascuno di noi. Quale strada vogliamo percorrere? Quella che ci convince che saremo liberi quando nessuno potrà raggiungerci? O quella che ci insegna che la nostra libertà diventa pienamente umana soltanto quando sapremo dire all’altro, con la semplicità di Lampedusa: «O’scià! Sei il mio respiro»?