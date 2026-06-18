Usigrai: “Caterpillar – e il suo pubblico – meriterebbero dai vertici Rai un po’ di rispetto”

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Dopo 29 anni in onda, Caterpillar – e il suo pubblico – meriterebbero dai vertici Rai un po’ di rispetto. E, invece, questa stagione è terminata senza sapere se e quando riprenderà la prossima.

Una trasmissione storica del Servizio Pubblico, dopo aver fidelizzato in questi anni un numero importante di radioascoltatori che interviene in onda e partecipa ai CateRaduni, andrebbe tutelata.

Viene invece ignorata, dopo essere già stata penalizzata in questa stagione con una riduzione della durata e un inizio posticipato dalle 18 alle 19.45.

Un programma che ha ideato l’iniziativa “M’illumino di Meno” che poi il Parlamento ha sancito Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.

Forse a questo vertice aziendale, impegnato a cambiare la narrazione del Servizio Pubblico – arrivando di fatto a rivendicare il pesante calo di ascolti di Rai3 – danno fastidio le campagne di Caterpillar: su tutte, quella per avere verità e giustizia sulla morte di Giulio Regeni.

Smontato un pezzo alla volta, nel Servizio Pubblico rimarranno solo conduttori e autori funzionali alla narrazione gradita a Palazzo Chigi.

Il conto da pagare, prima o poi, verrà però recapitato ai dipendenti.

Esecutivo Usigrai

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