Sport, eventi, cure speciali: il ruolo della solidarietà nelle sfide di ogni giorno

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La vita quotidiana è fatta di sfide. A volte apparentemente insormontabili, altre meno. In ogni caso spesso è impossibile pensare di superarle da soli. Il personal fundraising, realtà sempre più consolidata nel terzo settore, nasce proprio per questo: anche in vista dell’estate, sulla piattaforma GoFundMe nascono, ogni giorno, iniziative solidali di varia natura.

Sfida fa rima con sport. Argomento del corto di una giovane sceneggiatrice, Sofia: “Nino ha saltato” parla appunto di agonismo e delle inquietudini giovanili. Ne verrà finanziata la produzione tramite una raccolta fondi. Stesso metodo con cui l’Oleggio Rugby Raptors sogna di costruire una nuova casa per la squadra.

I Guelfi di Firenze sono i campioni imbattuti del Football Americano in Italia. Adesso la rappresenteranno in Europa, ma serve un aiuto economico per le trasferte. Giovanni ha deciso di festeggiare il suo compleanno raccogliendo fondi per le squadre di Sitting Volley della Giocoparma ASD.

I ladri hanno rubato le attrezzature del campo del Prato Sesia. La mamma di un bambino della squadra ha organizzato un fundraising per ricomprarle. Mentre a Torre Pellice, nel torinese, è attiva un’iniziativa per creare un parco giochi inclusivo. Edoardo correrà la maratona di New York raccogliendo fondi per il “Centro Dino Ferrari” dell’Università degli Studi di Milano.

Estate è inoltre sinonimo di eventi in città e non solo. Per i ragazzi dell’associazione Il Delfino, a settembre è stata organizzata una tre giorni a Paratico. Sarà finanziata con un crowdfunding, come il cammino solidale per la Fondazione Rosangela D’Ambrosio ETS, che sostiene bambini /e ragazzi/e in condizioni di disagio, povertà o malattia. A Bologna invece a settembre torna l’evento Città di Circo. E anche in questo caso è stata organizzata una raccolta.

Il collettivo Amareacque ha lanciato un’iniziativa per il primo sound system interamente costruito nell’arcipelago veneziano. Mentre in centinaia si sono mobilitati per l’agriturismo Ca Guidotti, andato in fiamme. Il Fosbury, un locale mantovano che ospita musica e arti, ha ricevuto un esoso verbale che ne mette a rischio la sopravvivenza.

Sfide personali che possono significare la realizzazione di un sogno. Laura ha lanciato un fundraising per accompagnare i suoi ragazzi a scoprire le bellezze della Cina. Marco, invece è stato selezionato per un prestigioso Phd nel Regno Unito. La retta però è proibitiva.

L’obiettivo da raggiungere può anche riguardare la propria salute e la solidarietà del basso è sempre più determinante a riguardo. Per esempio, in aiuto di Michela e la sua famiglia sono stati raccolti 4mila euro, che la supporteranno nei suoi problemi di natura psicofisica. La piccola Uma è affetta da una rara malattia genetica: una raccolta arrivata a 11mila euro servirà ad assicurarle un adeguato percorso terapeutico.

Seimila euro per un intervento agli occhi. È l’obiettivo della raccolta fondi avviata da Giovanni. Nel frattempo, Donato, di Senago, malato di SLA, ha lanciato un’iniziativa solidale per adattare la sua casa alle sue condizioni.

Infine, con il personal fundraising è possibile mostrare la propria vicinanza alle famiglie che hanno perso un proprio caro, alleggerendo il peso di una perdita improvvisa. È il caso delle raccolte fondi in memoria di Enzo, di Cristiano, di Salvo, del giovane Mitia. Un gesto solidale che può significare molto in un momento di grande sconforto.

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