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Si è svolta oggi in Campidoglio una

riunione tra Roma Capitale e una delegazione della comunità di

Spin Time per approfondire le necessità assistenziali delle circa

200 persone che si trovano attualmente in strada. Lo riporta un

comunicato del Comune di Roma.

Per l’Amministrazione capitolina hanno partecipato gli

assessori Tobia Zevi e Barbara Funari, insieme al Vice Capo di

Gabinetto con delega alla Protezione Civile Giuseppe Napolitano e

a diversi membri della Segreteria, del Gabinetto e della

Direzione Generale del Sindaco di Roma.

I rappresentanti di Spin Time hanno illustrato le principali

esigenze delle persone coinvolte, a partire dalla necessità di

migliorare in modo significativo le attuali condizioni di

accoglienza. Tra le richieste avanzate, figurano il potenziamento

dei servizi igienici e delle docce, spazi refrigerati destinati

ai bambini e alle attività culturali, oltre che una presenza

sanitaria continuativa con supporto psicologico e un numero

maggiore di lettini.

È stata inoltre rappresentata la necessità di organizzare

l’assistenza anche attraverso la convocazione periodica del

tavolo, così da verificare puntualmente i bisogni e coordinare

gli aiuti, evitando forniture non necessarie o insufficienti.

Particolare attenzione è stata richiamata sulla condizione dei

bambini, delle persone fragili e degli anziani, per i quali è

necessario assicurare condizioni adeguate di assistenza e

tutela.(SEGUE)

(Com/Sal/ Dire)

16:05 01-08-26

NNNN ******************** *ROMA. SPIN TIME, CAMPIDOGLIO: RIUNIONE SU ASSISTENZA A PERSONE IN STRADA -2-* DIR0691 3 SOC 0 RR1 R/LAZ / ROM /TXT

ROMA. SPIN TIME, CAMPIDOGLIO: RIUNIONE SU ASSISTENZA A PERSONE IN STRADA -2-

(DIRE) Roma, 1 ago. – Le richieste sono state prese in carico dai

Servizi sociali e dalla Protezione civile di Roma Capitale, che

hanno avviato da subito il monitoraggio della situazione e

predisposto i primi interventi possibili. Già nel primo

pomeriggio, tecnici e operatori capitolini si recheranno

nuovamente sul posto per svolgere le necessarie verifiche,

individuare gli ulteriori interventi attuabili nell’immediato e

programmare quelli che richiedono tempi organizzativi e tecnici

più articolati.

L’Amministrazione- conclude il Campidoglio- ha confermato la

volontà di mantenere attivo il confronto sull’assistenza per

tutta la durata dell’emergenza, attraverso un coordinamento

costante con la comunità e con i soggetti impegnati sul campo. Le

questioni relative alla proprietà e alla futura destinazione

dell’immobile restano estranee al tavolo odierno e continuano a

essere affrontate nelle sedi istituzionali competenti.

(Com/Sal/ Dire)

16:05 01-08-26

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