Si è svolta oggi in Campidoglio una
riunione tra Roma Capitale e una delegazione della comunità di
Spin Time per approfondire le necessità assistenziali delle circa
200 persone che si trovano attualmente in strada. Lo riporta un
comunicato del Comune di Roma.
Per l’Amministrazione capitolina hanno partecipato gli
assessori Tobia Zevi e Barbara Funari, insieme al Vice Capo di
Gabinetto con delega alla Protezione Civile Giuseppe Napolitano e
a diversi membri della Segreteria, del Gabinetto e della
Direzione Generale del Sindaco di Roma.
I rappresentanti di Spin Time hanno illustrato le principali
esigenze delle persone coinvolte, a partire dalla necessità di
migliorare in modo significativo le attuali condizioni di
accoglienza. Tra le richieste avanzate, figurano il potenziamento
dei servizi igienici e delle docce, spazi refrigerati destinati
ai bambini e alle attività culturali, oltre che una presenza
sanitaria continuativa con supporto psicologico e un numero
maggiore di lettini.
È stata inoltre rappresentata la necessità di organizzare
l’assistenza anche attraverso la convocazione periodica del
tavolo, così da verificare puntualmente i bisogni e coordinare
gli aiuti, evitando forniture non necessarie o insufficienti.
Particolare attenzione è stata richiamata sulla condizione dei
bambini, delle persone fragili e degli anziani, per i quali è
necessario assicurare condizioni adeguate di assistenza e
tutela.(SEGUE)
(Com/Sal/ Dire)
16:05 01-08-26
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ROMA. SPIN TIME, CAMPIDOGLIO: RIUNIONE SU ASSISTENZA A PERSONE IN STRADA -2-
(DIRE) Roma, 1 ago. – Le richieste sono state prese in carico dai
Servizi sociali e dalla Protezione civile di Roma Capitale, che
hanno avviato da subito il monitoraggio della situazione e
predisposto i primi interventi possibili. Già nel primo
pomeriggio, tecnici e operatori capitolini si recheranno
nuovamente sul posto per svolgere le necessarie verifiche,
individuare gli ulteriori interventi attuabili nell’immediato e
programmare quelli che richiedono tempi organizzativi e tecnici
più articolati.
L’Amministrazione- conclude il Campidoglio- ha confermato la
volontà di mantenere attivo il confronto sull’assistenza per
tutta la durata dell’emergenza, attraverso un coordinamento
costante con la comunità e con i soggetti impegnati sul campo. Le
questioni relative alla proprietà e alla futura destinazione
dell’immobile restano estranee al tavolo odierno e continuano a
essere affrontate nelle sedi istituzionali competenti.
(Com/Sal/ Dire)
16:05 01-08-26
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Spin Time, Campidoglio: riunione su assistenza a persone in strada
Si è svolta oggi in Campidoglio una