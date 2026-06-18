Odg: 250 milioni chiesti al Fatto Quotidiano, si vuole uccidere una testata giornalistica

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“Una richiesta di risarcimento da 250 milioni di euro non corrisponde alla volontà di veder risarcita la propria onorabilità eventualmente colpita da un articolo di giornale, ma rappresenta il tentativo di uccidere una testata”. E’ quanto si legge in una nota del Comitato Esecutivo del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. “La richiesta avanzata al Fatto Quotidiano da parte dei legali della società di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti, non è solo un’azione intimidatoria verso i giornalisti e la testata, ma molto di più. Si tratta di una cifra enorme, priva di qualsiasi parametro di ragionevolezza. – prosegue il documento – I cronisti possono commettere errori anche molto gravi e infatti ne rispondono nei tribunali. Ma l’abuso delle azioni giudiziarie e le richieste esorbitanti di risarcimento hanno l’obiettivo di mettere a tacere il giornalismo d’inchiesta e non colpiscono solo i giornalisti, ma anche le società editrici.”

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