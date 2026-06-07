Giornalismo sotto attacco in Italia

Martedì 9 giugno a Ronchi dei Legionari torna “Leali delle Notizie”

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Redazione
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Dal 9 al 14 giugno torna la nuova edizione del Festival del Giornalismo “Leali delle Notizie”. Alle 19.30 l’inaugurazione e la consegna del V Premio Leali Young in memoria di Cristina Visintini.
Alle 20 iniziative “E io ti querelo”, partendo dall’omonimo libro (Marsilio) di Caterina Malavenda (avvocata cassazionista esperta di diritto dell’informazione); dialogano con l’autrice Fabiana Pacella (giornalista) e Vittorio Di Trapani (giornalista e presidente Fnsi), modera Paolo Cagnan (vicedirettore del Gruppo Nem con delega al digitale e allo sviluppo multimediale).

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