La mattanza sul lavoro continua inesorabile

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Morti sul lavoro — gennaio – maggio 2026

La mattanza quotidiana sul lavoro, continua in modo inesorabile, facendo morti e distruggendo famiglie e affetti.

Una lista che fa impressione e che dovrebbe invitarci alla riflessione tutti quanti.

Vi chiedo un attimo del vostro tempo per leggerla.

Con non poca fatica, sono riuscito a raccogliere le notizie di questi lavoratori, che purtroppo non ci sono più. Ma sicuramente le morti sul lavoro sono molte di più, ma di queste tragedie si parla troppo poco e spesso passano nel silenzio.

Quanti morti sul lavoro ci devono essere ancora, perché si faccia qualcosa di concreto per porre un freno a questo bollettino di guerra sul lavoro.

Marco Bazzoni, operaio metalmeccanico e Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Firenze

03/01/2026 Romeo Spera, operaio di 53 anni, morto dopo due settimane di agonia. Era rimasto gravemente ferito in un infortunio avvenuto in un deposito nel rione Pozzillo ad Acerra, in provincia di Napoli il 18 dicembre 2025. Lascia la moglie e una figlia. 05/01/2026 Fabrizio Braghetto, autotrasportatore di 65 anni, è morto schiacciato, per essere precipitato dentro al compattatore della carta a Borgoricco, in provincia di Padova. Lascia la moglie e due figli. 08/01/2026 Antonio Formato, operaio di 69 anni, è morto sul lavoro, per essere caduto da un’altezza di 4 metri a Valdina, in provincia di Messina. 08/01/2026 Pietro Zantonini, vigilante di 55 anni, ogni 2 ore usciva dal gabbiotto per fare la ricognizione al cantiere delle Olimpiadi a Cortina, dove la temperatura era a 15 gradi sotto lo zero. È morto sul lavoro per il freddo causato dalle temperature polari. Lascia la moglie e due figli. 09/01/2026 Halili Xhevdet, operaio di 59 anni, è morto schiacciato da una pressa negli impianti Sesa a Este in provincia di Padova. Lascia la moglie e due figlie. 10/01/2026 Dario Codeluppi, perito industriale di 50 anni, è morto dopo oltre 6 anni, per un infortunio sul lavoro avvenuto il 20 novembre 2019. Era rimasto coinvolto in un grave infortunio, mentre operava ad una macchina a controllo numerico nella sede della Vetromeccanica a Provazzano di Parma, riportando gravi lesioni neurologiche e cardiache. Lascia una moglie e 3 figli. 12/01/2026 Claudio Salamida, operaio di 46 anni, è morto per essere precipitato dal quinto al quarto piano, durante un controllo alle valvole alla ex Ilva di Taranto. Lascia la moglie e un bimbo piccolo. 13/01/2026 Erri Talone, operaio di 41 anni, è morto schiacciato da un trasformatore di 50 quintali, in un capannone industriale a Piombinara (poco distante da Colleferro). Lascia la moglie e due figlie. 14/01/2026 Danilo Bergagna, boscaiolo di 35 anni, è morto colpito da un grosso ramo, precipitato da un albero che un collega stava potando a San Francesco al Campo, in provincia di Torino. Lascia la moglie e due figli piccoli. 16/01/2026 Loris Buscaglia, operaio di 55 anni, è morto per essere caduto da una piattaforma, da un’altezza di 4 metri, alla Vetrotec di Vallefoglia in provincia di Pesaro e Urbino. Lascia la moglie e due figli. 20/01/2026 Said Fennouni, operaio di 48 anni, è morto dopo essere caduto da un’altezza di 5 metri, dal tetto di un’azienda che produce attrezzature e veicoli per la raccolta dei rifiuti a Frosinone. 21/01/2026 Josip Krizanec, autotrasportatore di 30 anni, è morto per essere stato travolto dal carico di mais che stava trasportando e che stava scaricando a Dovera in provincia di Cremona. 21/01/2026 Andrea Cricca, agricoltore di 24 anni, è morto schiacciato in un macchinario agricolo a Brusasco, in provincia di Torino. 23/01/2026 Alessio La Targia, operaio di 40 anni, è morto per essere caduto da un’impalcatura da un’altezza di 5 metri a Palermo. Lascia la moglie e due figli. 23/01/2026 Federico Ricci, operaio di 51 anni, è morto schiacciato dalla benna della gru del camion, mentre stava scaricando materiale edile a Livorno. Lascia la moglie e un figlio. 23/01/2026 Florinel Croitoru, operaio di 59 anni, è morto per essere stato travolto da un mezzo meccanico a Petrella Liri, frazione del comune di Cappadocia in provincia dell’Aquila. 27/01/2026 Vincenzo Pitasi, operaio di 59 anni, è morto in un’azienda agricola a Vicofertile, alle porte di Parma, per essere precipitato da 7 metri. Cadendo avrebbe battuto la testa su una macchina tagliafieno, che purtroppo gli è stato fatale. 02/02/2026 Diego Palladino, operaio di 57 anni, è morto travolto dal cemento durante la pulizia dei silos a Guidonia Montecelio, in provincia di Roma. Lascia la moglie e due figli. 05/02/2026 Craiu Dino Florian, operaio di 57 anni, è morto schiacciato da una lastra di metallo, mentre stava utilizzando un macchinario, alla Prismag di Cambiago, nel Milanese. Lascia la moglie e una figlia. 06/02/2026 Salvatore Tegas, operaio di 72 anni, è morto schiacciato da un furgone, mentre stava lavorando in un terreno, nelle campagne di Lanusei in Ogliastra, in Sardegna. Lascia la moglie e 3 figli. 06/02/2026 Stefano Vuolo, operaio di 56 anni, è morto schiacciato da una lastra metallica a Pennabilli, in provincia di Rimini. Lascia la moglie e 3 figlie. 07/02/2026 Abdelhak Zanboura, operaio di 53 anni, è morto per essere precipitato da un capannone in ristrutturazione a Castelletto di Serravalle in provincia di Bologna. Lascia la moglie e due figli. 13/02/2026 Giovanni Cosci, tecnico di 79 anni, è morto schiacciato da un letto antidecubito al quale stava lavorando per delle riparazioni in una Rsa a Pescia. Lascia la moglie e un figlio. 16/02/2026 Catalin Moise Robu, operaio di 55 anni, è morto per essere precipitato da un’altezza di 10 metri, mentre stava verificando le condizioni di un tetto, su una piattaforma aerea a Cremona. Lascia la moglie e due figli. 18/02/2026 Christopher Ivare, operaio di 32 anni, è morto per essere rimasto incastrato in un macchinario, in un’azienda avicola. 20/02/2026 Marco Cacchiani, operaio di 38 anni, è morto per essere precipitato da un’altezza di 7 metri, per il cedimento della copertura del tetto della fabbrica in provincia di Arezzo. Lascia la moglie e un figlio piccolo. 23/02/2026 Carmine Albero, operaio di 24 anni, è morto in un’officina per riparazione camion a Nocera Inferiore. Secondo una prima ricostruzione, una terza motrice avrebbe urtato uno dei due mezzi fermi in riparazione, spingendolo sul ragazzo. 24/02/2026 Niko Ulivieri, 29 anni, pilota del corpo dei piloti del Porto di Livorno, è morto per essere rimasto intrappolato nella pilotina (barca) ribaltata, in seguito allo scontro avvenuto a circa mezzo miglio dall’imbocco del porto. Lascia la moglie e un figlio (sarebbe diventato padre tra pochi giorni). 25/02/2026 Rocco Costantino, operaio di 61 anni, è morto per essere caduto da un’altezza di 5 metri, mentre stava lavorando al rifacimento di un solaio a Cava De’ Tirreni, in provincia di Salerno. Lascia la moglie e quattro figli. 25/02/2026 Tommaso Andreuzza, operaio di 27 anni, è morto per essere precipitato da un’altezza di 20 metri, nel cantiere navale di Fincantieri di Monfalcone. 26/02/2026 Nicola Iezza, operaio di 68 anni, è morto per essere caduto da un macchinario che spruzza cemento, in un cantiere in provincia di Benevento. Lascia la moglie e due figli. 28/02/2026 Antonio Russo, operaio di 61 anni, è morto per essere rimasto incastrato in un macchinario, in uno stabilimento di lavorazione di trasformazione degli agrumi, in provincia di Messina. Lascia la moglie e tre figli. 28/02/2026 Francesco Greco, operaio di 50 anni, è morto per essere precipitato da un edificio, mentre era impegnato in alcuni interventi tecnici a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Lascia la moglie e due figli. 02/03/2026 Loris Costantino, operaio di 36 anni, è morto per essere precipitato da una passarella, da un’altezza di 10 metri all’ex Ilva di Taranto. È il secondo operaio morto in poche settimane. Lascia la moglie e due figli. 02/03/2026 Saveria Doldo, 42 anni, titolare di una ditta di trasporti, è morta travolta da un camion in manovra, nel piazzale di un’azienda a Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza. Lascia due figli. 04/03/2026 Stefano Contiero, imprenditore di 51 anni, è morto per essere caduto da un tetto, mentre installava dei pannelli fotovoltaici a Saonara in provincia di Padova. Lascia la moglie e due figli. 05/03/2026 Marco Turra, operaio di 58 anni, è morto per essere stato schiacciato dall’escavatore a Brescia. Lascia la moglie e due figli. 05/03/2026 Dorel Ciobanu, operaio di 51 anni, è morto per essere stato schiacciato da una pala meccanica, in una cava di Riano in provincia di Roma. Lascia la moglie e due figli. 09/03/2026 Paolo Gaggero, operaio di 61 anni, è morto per essere stato schiacciato da una pressa di 5 tonnellate alla Sva di Genova. Lascia la moglie e un figlio. 12/03/2026 Abdellah Rahali, operaio di 37 anni, è morto per essere caduto da un’altezza di circa 10 metri, in un cantiere a San Marcellino in provincia di Caserta. 19/03/2026 Murat Tafciu, operaio di 53 anni, è morto per essere caduto da un ponteggio, mentre era impegnato nel cantiere per la ristrutturazione dell’ex Banca d’Italia, a Modena. Lascia la moglie e 4 figli. 21/03/2026 Enrico Matera, operaio di 29 anni, è morto per una caduta da un tetto di un capannone industriale, da un’altezza di 6 metri, a Modugno, in provincia di Bari. Lascia la moglie e una figlia piccola. 23/03/2026 Domenico Minadeo, operaio di 62 anni, è morto a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, dopo 7 mesi in ospedale, per un infortunio sul lavoro nel quale era rimasto gravemente ferito. Lascia la moglie e due figli. 23/03/2026 Mamour Mbow Pape, operaio di 22 anni, è morto per essere rimasto incastrato all’interno di un macchinario, in un capannone a Selvazzano Dentro, in provincia di Padova. 27/03/2026 Silvia Berton, addetta alle pulizie di 60 anni, è morta investita da un treno nella stazione di Ceriale. Lavorava in appalto per Fs, per una ditta che si occupa della pulizia in diverse stazioni. 30/03/2026 Ciro Di Martino, 49 anni, è morto schiacciato da un macchinario, in uno stabilimento per la produzione di ovatta a Bellizzi, in provincia di Salerno. Lascia la moglie e due figli. 01/04/2026 Vincenzo Romano, operaio di 39 anni, è morto per essere stato colpito da una pesante lamiera, in un cantiere a Sicignano, in provincia di Salerno. Lascia la compagna e una figlia piccola. 03/04/2026 Riaz Ahmed, operaio di 55 anni, è morto dopo un’agonia di 24 giorni all’Ospedale Maggiore di Parma. Era caduto in una vasca di acqua bollente a oltre 90 gradi, in un’azienda della Bassa Reggiana. Le ustioni, purtroppo, erano troppo gravi. L’operaio aveva riportato ustioni sul 50% del corpo. 03/04/2026 Sergiu Sirbu, operaio di 52 anni, è morto per essere caduto da un’altezza di 10 metri da un silos, mentre smontava un ponteggio, all’ex zuccherificio di Porto Viro, in provincia di Rovigo. 04/04/2026 Roberto Gavioli, operaio di 73 anni, è morto a San Felice, provincia di Modena, per il cedimento della gru, che secondo le prime indiscrezioni si sarebbe staccata dal furgone. Sullo stesso furgone anche il figlio di 39 anni, ricoverato in terapia intensiva e in prognosi riservata. 06/04/2026 Eolo Monelletta, imprenditore agricolo di 60 anni, è morto schiacciato dal trattore a Perugia. Lascia la moglie e due figli. 07/04/2026 Italo Carpi, operaio di 54 anni, morto in un serbatoio di alcol etilico, alle porte di Udine. Lascia due figlie. 10/04/2026 Daniluc Tiberi Un Mihai, operaio di 50 anni, e Najahi Jaleleddine, operaio di 41 anni, sono morti per il cedimento della gru a Palermo. 13/04/2026 Domenico Di Ponzio, operaio di 38 anni, è morto per essere stato colpito da un palo della luce che si è staccato, nel cimitero di Taranto. 13/04/2026 Nicolae Oprea, operaio di 54 anni, è morto schiacciato da un furgone che stava caricando. 16/04/2026 Un operaio di 67 anni è morto per essere caduto da un’impalcatura all’interno del depuratore di Casale (Vicenza). 16/04/2026 Massimiliano Lauro, operaio di 46 anni, è morto cadendo dal tetto, da un’altezza di 10 metri, mentre puliva una canna fumaria a Ospitaletto, in provincia di Brescia. Lascia la moglie e 6 figli. 17/04/2026 Ciro Mennella, operaio di 46 anni, è morto nella ristrutturazione di una gioielleria a Napoli. Lascia la moglie e un figlio piccolo. 22/04/2026 Antonio Pizzuti, 55 anni, stava riparando un’auto all’interno di un’officina meccanica quando il cric che sosteneva il veicolo ha ceduto crollando rovinosamente. È morto sul colpo. 24/04/2026 Nicolaie Ciur, operaio di 51 anni, è morto precipitando in un dirupo per circa 50 metri, mentre stava svolgendo lavori di manutenzione delle canaline di scolo, nei pressi del ristoro di Frasso, frazione del paese della Valsesia. Lascia la moglie e due figli. 29/04/2026 Pasquale Perna, operaio di 37 anni, è morto in fabbrica ad Acerra, per cause ancora da chiarire, si parla di una possibile caduta o di un infortunio con il muletto. Lascia la moglie e due figli piccoli. 29/04/2026 Un operaio di 51 anni è morto in ospedale per un infortunio mortale sul lavoro. Era stato travolto da una betoniera a Castelfiorentino. 30/04/2026 Danilo Trentin, imprenditore di 63 anni, è morto per un infortunio avvenuto in un cantiere a Borgo Valsugana il 15 aprile 2026. Stava lavorando sul balcone di una casa in costruzione, quando era precipitato da diversi metri. Lascia la moglie e due figlie. 30/04/2026 Rocco Retucci, operaio di 67 anni, è morto all’Ospedale di Benevento. Era rimasto gravemente ferito in un infortunio sul lavoro accaduto il giorno prima. Era impegnato in lavori di manutenzione sulla copertura di un tetto, quando parte del tetto ha ceduto sotto il suo peso e l’operaio è precipitato da diversi metri. 04/05/2026 Marco Rocchini, operaio di 48 anni, è morto travolto da un muletto all’Aquila. Lascia la moglie e una figlia piccola. 07/05/2026 Driss Najem, operaio di 51 anni, è morto per essere caduto dal tetto del supermercato in costruzione, in un cantiere a Maerne, frazione del comune di Martellago, in provincia di Venezia. 08/05/2026 Fabio Cananzi, operaio di 46 anni, è morto per essere precipitato dal terzo piano di un edificio, mentre stava eseguendo alcuni lavori edili ad Anoia in provincia di Reggio Calabria. Lascia la moglie e due figli piccoli. 12/05/2026 Raffaele Settembre, operaio di 47 anni, è morto per essere stato travolto da un bancale nello stabilimento della Centrale del Latte di Torino. Lascia la moglie e un figlio. 14/05/2026 Massimo Pinna, imprenditore edile di 54 anni, è morto dopo 6 giorni di agonia all’Ospedale di Cagliari. Il 9 maggio era precipitato da una piattaforma mobile, mentre operava in un cantiere. Lascia la moglie e due figli. 15/05/2026 Asmir Slomic, operaio di 51 anni, è morto per essere stato schiacciato da un muletto in Alto Adige. Lascia la moglie e due figli. 15/05/2026 Vasile Comaschi, operaio di 52 anni, è morto per essere stato travolto dal tronco di una pianta, durante le operazioni di taglio di potatura, in Alta Valle Camonica, nel Bresciano. Lascia la moglie e due figli.

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