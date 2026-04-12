Quanta speranza in una foto. Paolo Siani e Giovanni Impastato inaugurano il centro dedicato ai fratelli

Quanta bellezza e quanta speranza in una sola foto. E in un solo luogo. Giovanni Impastato e Paolo Siani insieme, sorridono nel centro culturale intitolati ai loro fratelli, due giornalisti uccisi dalla criminalità organizzata. Certe immagini cambiano il senso delle cose, diluiscono il dolore della guerra e restituiscono fiducia in un Paese che non ha ancora segnato la resa dei conti, per sempre, con la mafia. Anzi spesso fa capolino, qui è lì, una società di troppo, un rapporto scomodo, una telefonata, un appalto, un legame tanti legami, troppo legami tra il mondo di sopra e il mondo di sotto.

Ma qui è diverso: a Boscoreale c’è stata l’intitolazione di un bene confiscato alla camorra alla memoria dei giornalisti Peppino Impastato e Giancarlo Siani ad opera dei fratelli dei due giornalisti.