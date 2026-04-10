Giornalismo sotto attacco in Italia

Morte Mario Paciolla. Dopo puntata “Chi l’ha visto” ci auguriamo verità piena e trasparente

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Pino Paciolla
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La puntata di “Chi l’ha visto” andata in onda mercoledì ha dedicato un nuovo approfondimento al caso di Mario Paciolla, mostrando per la prima volta alcuni video che finora non erano mai stati resi pubblici. La diffusione di queste immagini aggiunge informazioni utili per capire meglio ciò che è accaduto e permette al pubblico di avere un quadro più completo.
L’arrivo di nuovi materiali non è solo un fatto televisivo: aiuta a rivedere alcuni passaggi della vicenda e a porre nuove domande. In una storia complessa come quella di Mario, ogni elemento in più può contribuire a chiarire punti rimasti incerti. Per la famiglia si tratta di un momento emotivamente difficile, ma anche importante. La speranza è che la pubblicazione di questi video stimoli ulteriori approfondimenti e avvicini, finalmente, a una verità piena e trasparente.

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