Grazie Presidente, ora ci si metta al lavoro. L’ignavia è un peccato mortale

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Non c’è tempo. Vanno raccolte le sollecitazioni del Presidente Sergio Mattarella sui temi dell’informazione. Ha ragione il Presidente a criticare aspramente il blocco dell’attività della Commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai. Tale assurda situazione è causata dall’ostruzionismo delle forze di maggioranza. Inoltre, con determinazione si è sottolineato il mancato recepimento delle indicazioni dell’European Media Freedom Act sull’indipendenza del servizio pubblico radiotelevisivo. Dopo un discorso così forte, ora è indispensabile agire di conseguenza. La destra tolga dalla discussione veti e scogli insuperabili. La riforma non può più attendere. Serve una svolta nella prassi, non un maquillage.

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