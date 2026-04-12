Finisce l’era di Orban sconfitto da Peter Magyar. In Ungheria inizia una nuova era democratica. 

Orban, l’uomo che impose il modello di “Stato-Partito”.

Nella metà degli anni Novanta, Viktor Orban diventa leader di un partito liberale, Fidesz, e con la sua ascesa prende forma la deriva verso un nazionalismo cristiano. Orban copia da Berlusconi, di cui è grande stimatore, l’idea di un partito organizzato attraverso “club”, come Forza Italia, che apre alla destra più estrema: infatti nel 1998 va al potere per la prima volta e si allea con gli antisemiti di Giustizia e Vita. Nel 2010, quando torna al governo, Orbán impone un modello basato su una forza politica centrale attraverso un grande partito, quella che poi sarà chiamato lo Stato-partito. L’anno successivo vince le elezioni con il 52% dei voti ma conquista, grazie a una astrusa legge elettorale che poi avrebbe cambiato altre decine di volte, oltre 2/3 del seggi in Parlamento. Quella maggioranza costituzionale è la clava con cui Orbán distrugge la democrazia ungherese. Tornato al potere, il premier vara il sistema di cooperazione nazionale, nel nome del quale controlla la Corte costituzionale e la Procura generale, entrambe affidate ad amici di infanzia. La Corte suprema viene sostituita da un sistema duale costituito dalla Curia e dall’Ufficio nazionale giudiziario, rispettivamente l’istanza di giudizio delle sentenze e quella che nomina e caccia i giudici. E tutto finisce nelle mani di fedelissimi di Fidesz. Ma anche l’intera rete dell’informazione, pubblica e privata, viene soggiogata. Quando cominciano i contenziosi con la Corte europea e gli altri organismi dell’Ue, inizia anche la vittimistica campagna di Orban. All’occupazione sistematica della sfera pubblica, Orbán affianca l’affidamento dell’economia privata ad amici e sodali. L’esempio più clamoroso è Lőrinc Mészáros, compagno di scuola di Orban, idraulico fallito, trasformato in pochi anni nel suo principale oligarca-prestanome cui sono stati affidati un quinto degli appalti pubblici e una holding che controlla 120 aziende: oggi Mészáros è l’uomo più ricco dell’Ungheria. Nei sedici anni del suo regno, Orbán si lega, com’è noto, a Putin e alla Cina. Ed è uno dei più antichi alleati di Donald Trump: da un decennio il popolo Maga avvia contatti sempre più serrati con gli alleati di Fidesz ai Cpac. Ma anche l’Europa dei governi è stata corresponsabile della sua inamovibilità, soprattutto negli anni in cui Orbán faceva parte del Partito popolare europeo.