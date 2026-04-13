Giornalismo sotto attacco in Italia

Cosa contrasta (davvero) il Ddl Romeo

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Redazione
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Il Ddl Romeo sull’antisemitismo cosa vuole contrastare davvero? Se ne parla nell’incontro organizzato per venerdì 17 aprile (alle 18.30 presso Spin Time, via Santa Croce in Gerusalemme a Roma) e al quale parteciperanno Anneliese Baldaccini di Amnesty International, Francesca Druetti di Possibile, Nico Piro, scrittore e inviato, Ludovica Jona, giornalista investigativa, Riccardo Cucchi di Articolo 21, francesca Fornario della Rete #Nobavaglio, con rappresentanti di associazioni e collettivi. Modera i lavori Federica D’Alessio, direttrice di Kritica.
L’iniziativa vuole approfondire una serie di temi contenuti nel Ddl. La controversa definizione di antisemitismo dell’Ihra alla base della legge giustifica politiche di controllo delle opinioni su Israele e della libertà di esprimerle, limitando la critica e la libera azione politica. E’ davvero così che si combatte l’antisemitismo?

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