Bruno Vespa urla contro Provenzano. Figuraccia Rai

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Alta tensione nell’ultima puntata di Porta a Porta durante il consueto confronto politico serale. Tra gli ospiti c’era il deputato del Partito Democratico Giuseppe Provenzano che, interrotto dal conduttore, aveva insistito per terminare la frase che stava dicendo e a quel punto ha anche fatto una battuta sul giornalista. Questa: “Forse lei dovrebbe star seduto dall’altra parte”, intendendo quella dove erano seduti gli ospiti della maggioranza. A quel punto Vespa è esploso in uno scatto d’ira e ha urlato in faccia a Provenzano: “Adesso stia zitto, non glielo consento”. Il deputato del Pd avrebbe potuto lasciare lo studio come molti osservatori hanno fatto notare oggi. Ma intanto si moltiplicano le polemiche dentro e fuori la rai per il comportamento di Vespa.

“Nessuno contesta il diritto di Bruno Vespa di rispondere all’osservazione molto polemica dell’onorevole Provenzano. Ma c’è una misura – una ‘proporzionalità della risposta’, si dice di questi tempi – che anche Vespa è tenuto a rispettare. Non è da servizio pubblico quell’invettiva priva di freni, col dito puntato e la voce strozzata dall’ira. Uno spettacolo che il conduttore ha purtroppo dato più di una volta, recentemente. Il Vespa di un tempo, rivedendo il video a mente fredda, si scuserebbe di toni così scomposti. E’ ancora in tempo a farlo oggi.”, afferma in una nota il consigliere di amministrazione Rai Roberto Natale.

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