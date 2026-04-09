Appello per la pace e la tutela del territorio siciliano, sabato 11 aprile manifestazione a Sigonella

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Trasparenza e chiarezza su cosa avviene a Sigonella, oltre al fermo no all’utilizzo della base nel catanese e delle altre infrastrutture sul territorio dell’isola per sostenere la guerra in Iran.

Su queste basi un grande schieramento di associazioni, sindacati, reti civiche, partiti ha lanciato un appello per una mobilitazione sabato 11 alle ore 10,00 proprio davanti gli ingressi della base di Sigonella.

“Stiamo già pagando il costo economico di una guerra scellerata e illegale. Non vogliamo pagare pure il costo della trasformazione della Sicilia in un hub logistico di guerra che viola la nostra Costituzione e la vocazione naturale della nostra isola come

Ponte di cultura e dialogo” spiegano i promotori dell’iniziativa. “Non ci accontentiamo di un no all’uso della base- continuano- legato a cavilli interpretativi degli accordi di oltre 70 anni fa. Chiediamo che il governo Meloni si allinei agli altri paesi europei per impedire che i nostri cieli e mari diventino autostrade di morte e distruzione”

Questo l’appello promosso da:

ACLI, ANPI, ARCI, ALI,AUSER, FEDERCONSUMATORI, LEGAMBIENTE, LIBERA, CGIL, ART.21, MEMORIA E FUTURO, RETE STUDENTI MEDI, SUNIA, UDU, UISP, LEGACOOP, ASSOCIAZIONE PIO LA TORRE, AMNESTY INTERNATIONAL GRUPPO 72, ERRIPA CENTRO STUDI ACHILLE GRANDI, CENTRO STUDI E DI CULTURA POLITICA ALCIDE DE GASPERI, ARBOR UNIONE PER GLI INVISIBILI, ASSOCIAZIONE ANTIMAFIA E LAGALITA’, ASSOCIAZIONE CENTRO KOROS, ASSOCIAZIONE, OLTRE FRONTIERE, ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DIFESA E GIUSTIZIA, CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA, CHIESA EVANGELICA VALDESE, CITTA’ INSIEME, CNCA COORDINAMENTO NAZIONALE COMUNITA’ DI ACCOGLIENZA, COOPERTIVA PROSPETTIVA, COORDINAMENTO PER LA DEMOCRAZIA COSTITUZIONALE, COPE.COOPERAZIONE PAESI EMERGENTI, EMERGENCY GRUPPO TERRITORIALE CATANIA, GRUPPO DI INIZIATIVA TERRITORIALE DI BANCA ETICA PER IL NORD EST DELLA SICILIA, I SICILIANI GIOVANI, MANI TSE SICILIA, PAX CHRISTI, , M5S, AVS, PD

“Noi, sindacati, associazioni, reti sociali, partiti, cittadine e cittadini, esprimiamo profonda preoccupazione per l’escalation dei conflitti armati nel mondo, nell’area del Mediterraneo e per il crescente coinvolgimento dei territori civili nelle strategie militari.

Ribadiamo con forza il valore della pace, sancito dalla Costituzione italiana, e il principio che l’Italia ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Rivendichiamo, da Siciliani e Siciliane, il ruolo della nostra isola come ponte tra culture e popoli, come piattaforma di pace e dialogo.

Per questo siamo allarmati e preoccupati per le attività della base di Sigonella utilizzata per operazioni militari che rischiano di trascinare il nostro Paese e, in particolare, la Sicilia, in scenari di guerra che non appartengono alla volontà dei suoi cittadini.

La nostra terra non può e non deve essere trasformata in una piattaforma strategica per conflitti armati che la espongono a rischi che mettono in pericolo la sicurezza e il futuro delle comunità locali.

Chiediamo:

• trasparenza totale sull’utilizzo della base di Sigonella e sulle operazioni che vi si svolgono;

• il rispetto della sovranità democratica e del ruolo del Parlamento nelle decisioni di politica estera e militare;

• un impegno concreto del Governo italiano e delle istituzioni europee per la de-escalation dei conflitti e la promozione di soluzioni diplomatiche;

• la tutela del territorio siciliano e delle sue comunità da ogni forma di coinvolgimento diretto o indiretto in operazioni di guerra.

Invitiamo tutte le forze democratiche, le organizzazioni sindacali, le associazioni e i cittadini a unirsi in una mobilitazione ampia e partecipata per la pace, il disarmo e la difesa dei diritti fondamentali, l’11 aprile alle ore 10,00 davanti la base militare di Sigonella.

La Sicilia sia terra di dialogo, cooperazione e accoglienza, non avamposto di guerra.

Per la pace, per la democrazia, per il futuro”.

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