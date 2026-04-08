Giornalismo sotto attacco in Italia

Stasera a “Chi l’ha visto” per Mario. Continuiamo a cercare la verità con fermezza, dignità e rispetto

Articoli
Anna Motta e Pino Paciolla
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Stasera la trasmissione” Chi l’ha visto “porterà l’attenzione sulla vicenda di nostro figlio Mario. Noi genitori saremo presenti in studio, senza sapere ancora se ci verrà chiesto un intervento o se sarà richiesta soltanto la nostra presenza, ma con la volontà ferma di continuare a dare voce a una storia che non può e no deve essere dimenticata. La nostra partecipazione rappresenta un ulteriore passo per mantenere viva l’attenzione su ciò che è accaduto, affinché questa vicenda possa raggiungere anche chi ancora non la conosce. Ogni spazio, ogni testimonianza e ogni sguardo rivolto a questa storia possono contribuire ad accendere una nuova luce e, forse, a far emergere elementi che finora non sono emersi.
Continuiamo a cercare la verità con fermezza, dignità e rispetto, nella speranza che qualcuno ricordi, riconosca o decida finalmente di parlare.
Per noi genitori questo percorso è fatto di attesa, di domande e di un dolore che non si attenua, ma anche di una determinazione che non si spegne. Sapere di non essere soli, grazie alla vostra vicinanza e alla vostra attenzione, ci dà la forza di andare avanti e di continuare a chiedere la verità per Mario.

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