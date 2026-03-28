Giornalismo sotto attacco in Italia

Un successo dopo l’altro

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Vincenzo Vita
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L’uno-due del risultato referendario e della grandissima manifestazione “No Kings” di oggi ci fanno sperare. Ci dicono che il vento è davvero cambiato. Ciò che rende in un certo senso omologhi i due eventi pare proprio l’aspetto intergenerazionale che li connota. Finalmente, molte e molti giovani, tante e tanti volti non prevedibili e scontati. Insomma, sembra cominciare a dispiegarsi una alternativa alla lunga e terribile stagione che ci opprime. Contro la guerra e i nuovi pericolosissimi autoritarismi, contro i sovranismi liberisti, contro l’inedito Tecnofeudalesimo un movimento inedito scende in campo. Guai a considerare risolto il dramma che ci pervade. Al contrario, serve tenere alta la vigilanza con una incessante resistenza democratica in nome della Costituzione. Articolo21 e la Rete NoBavaglio hanno sfilato, per ricordare che l’informazione libera è sotto attacco: alle destre fa comodo il segreto, con sorveglianza e intercettazioni. Insomma, una giornata bella e positiva anche oggi. Un raggio di sole. Eppure, era cominciata male, con una inquietante perquisizione in albergo alla parlamentare europea Ilaria Salis. Il ministro Piantedosi risponderà all’interrogazione di Alleanza Verdi e Sinistra?

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