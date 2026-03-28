Giornalismo sotto attacco in Italia

No Kings Italy, in 300 mila a Roma

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I partecipanti al corteo No Kings Italia, a Roma, secondo gli organizzatori della manifestazione sono stati 300 mila. “Per un mondo libero dalle guerre” era la frase dello striscione in testa al lungo corteo partito da piazza della Repubblica. La manifestazione ha raggiunto piazza San Giovanni, caratterizzato soprattutto da una grande bandiera della pace con tante piccole scritte “Pace” viene fatta sfilare.

“Vi abbiamo già cacciato una volta”, si legge poi su uno degli striscioni contro il governo Meloni. E al passaggio del corteo in via Cavour – mentre la coda è ancora in via Einaudi – qualche commerciante decide di abbassare le serrande. “Un saluto dai sovversivi che hanno riempito le piazze a ottobre”, gridano al microfono dal camion che precede la folla. Alla mobilitazione presenti anche Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni, Ilaria Salis di Avs e il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Schierate le forze dell’ordine lungo il tragitto, come nei pressi del Viminale, mentre un elicottero segue il corteo.
Articolo 21 ha preso parte al corteo insieme a NoBavaglio.

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