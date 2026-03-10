Giornalismo sotto attacco in Italia

Abbassare i toni, ma tutti

Articoli
Giuseppe Giulietti
0 0

Marina Berlusconi ci ha inviato ad abbassare i toni. Proposito lodevole.
La prima risposta è arrivata dallo capo di gabinetto del ministro della giustizia Carlo Nordio, la dottoressa Bartolozzi, che ci ha fatto sapere che una eventuale vittoria del Sì servirà a spazzare via i giudici, definiti un plotone di esecuzione.
Le sue parole non sono distanti da quelle del suo capo che ha parlato di comportamenti paramafiosi del consiglio superiore della magistratura, quello presieduto da Sergio Mattarella.
Invocano toni bassi ed eleganza, nel frattempo hanno occupato le reti del Polo Raiset, dedicando  ore di trasmissione Garlasco, alla casa nel bosco, oscurando la tragedia di Rogoredo, cancellando le morti sul lavoro, nascondendo la tragedia sociale, gli aumenti dei prezzi, la partecipazione italiana alle guerre di Trump.
Marina Berlusconi scriverà anche alla sue reti?

Articolo21
