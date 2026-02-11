Giornalismo sotto attacco in Italia

Savona, comunità e valori

Articoli
Franco Astengo
0 0

Cittadinanza onoraria per ius soli a 118 bambini nati a Savona da genitori stranieri: il sindaco firma il provvedimento.

Può capitare che nel complesso andamento della vita di un’amministrazione comunale, nel caso quella di Savona guidata da Marco Russo, si compiano scelte che intrecciano progetto e quotidianità confermando così la capacità dello stare dalla parte giusta: la parte della democrazia, del progresso, dell’espressione piena di una comunità e dei suoi valori di giustizia e di libertà per il futuro.

E’ il caso della scelta che abbiamo riportato in epigrafe: la cittadinanza onoraria a 118 bambini nati a Savona da genitori stranieri non può e non deve semplicemente rappresentare un gesto “liberal” che sarà sicuramente criticato da coloro che proprio non riescono a vedere quella connessione tra scelte di “fatica” e ricerca di espressione concreta del “pensiero alto” cui si faceva già cenno.

La nostra Comunità ha bisogno prima di tutto dell’espressione di un pensiero intriso nel suo DNA democratico di antica città industriale e non ha bisogno semplicemente di “integrazione” ma – consentitemi di scriverlo – di una nuova “savonesità”, quella che è possibile esprimere anche in questo XXI secolo in una società cambiata, articolata, ricca di nuove e diverse presenze, culture, modi di essere al riguardo delle quali nessuno può sentirsi arroccato in antiche appartenenze e modi d’essere.

Una società nella quale abbiamo bisogno di vivere in modo diverso dall’individualismo, dallo strapotere della tecnocrazia, dallo stravolgimento autoritario di una politica che dovrebbe essere rappresentativa dei bisogni delle grandi masse.

Proprio nel giorno in cui le destre nel Parlamento Europeo votano norme di pura negazione per i migranti sarebbe semplicistico ricordare il deficit demografico che ci riguarda come Paese e come Città: il punto focale però non può essere semplicemente quello dei “numeri” ma – appunto – l’espressione di lungimiranza che questo gesto di apertura, comprensione, senso civico ha dimostrato.

Un punto di partenza per lo sviluppo del lavoro, della cultura, del vivere sociale.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Il “no” in vantaggio nei sondaggi. La democrazia e la Costituzione possono essere salvate

Giuseppe Giulietti

Agente Digos identifica il giornalista di Rete4 al lavoro su CasaPound e l’occupazione abusiva

Redazione

Annuario 2025 della televisione italiana: uno spettro si aggira nell’immaginario

Vincenzo Vita

Informiamo Porro che il bando vinto servirà per difendere la libertà d’informazione

Loris Mazzetti

Referendum: puntare sui SI per far vincere i NO

Renato Parascandolo

Insediato Comitato Scientifico del Comitato Società Civile per il No. Roberto Zaccaria eletto coordinatore

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.