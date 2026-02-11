Il Procuratore di Caltanissetta spara a zero contro Report

0 0

Per il Procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, il collaboratore Gaspare Spatuzza è universalmente ritenuto attendibile e prezioso: la presidente Colosimo non perda l’occasione di convocarlo. Sulle stragi di mafia è persona più che informata.

Il Procuratore di Caltanissetta è stato nuovamente ascoltato dalla Commissione parlamentare anti mafia: per due ore, senza alcuna interruzione, ha potuto spiegare perché la “pista nera” come causale della strage di Capaci valga “zero tagliato”, come già aveva sentenziato nella sua precedente audizione, scatenando non poche polemiche.

Nello specifico il Procuratore si è preso la briga di criticare in particolare la ricostruzione della “pista nera” fatta da Report nel servizio curato da Paolo Mondani, del quale avevo già avuto modo di occuparmi per questo blog. Colpisce ma non stupisce che un Procuratore della Repubblica risponda ad una trasmissione televisiva attraverso la Commissione parlamentare anti mafia, attaccando tutti coloro che quella puntata avevano confezionato, non trattenendosi dal gettare qui e là giudizi sprezzanti su Paolo Mondani, su Maria Romeo, su Walter Giustini, su Gianfranco Donadio, su Vittorio Teresi e naturalmente su Alberto Lo Cicero, oggi deceduto. Per quanto dalla ricostruzione di De Luca sia uscito un quadro grottesco che vorrebbe rappresentare una pietra tombale sul valore degli elementi raccolti, in tempi e modi diversi, attorno ai ruoli eventuali di Stefano Delle Chiaie, Mariano Tullio Troia, Guido Lo Porto ed altri, nella organizzazione della strage di Capaci, restano punti oscuri, che meriterebbero altri approfondimenti, come per esempio il “destino” che ebbe la nota di servizio del capitano Cavallo dei carabinieri.

Ma la notizia vera di questa audizione fiume è un’altra.

Ad un certo punto il Procuratore De Luca, nel mettere in fila gli elementi a conferma della assoluta inattendibilità di Alberto Lo Cicero e di Maria Romeo, ha fatto riferimento a Gaspare Spatuzza, tessendone le lodi… che merita (come collaboratore si intende)!

Gaspare Spatuzza, legato ai fratelli Graviano, protagonista di tutta la stagione stragista, è senz’altro un uomo chiave per comprendere le vicende che hanno segnato la storia italiana tra il 1989 ed il 1994. Il Procuratore De Luca in anti mafia dice di lui che è universalmente considerato attendibile anzi di più, uno dei pochissimi ad essersi pentito per davvero per il dolore atroce che ha causato con i suoi crimini.

Tutto vero.

Da qualche anno Gaspare Spatuzza è un uomo libero che ha chiuso i conti con la giustizia scontando 26 anni di carcere tra detenzione e domiciliari. Gaspare Spatuzza decise di iniziare la collaborazione nel 2010 auto accusandosi della strage di Via D’Amelio e terremotando quasi tutto ciò che era stato stabilito dalla giustizia fino a quel momento. Soprattutto Spatuzza sbugiardò definitivamente il “pupo” Scarnatino, addosso al quale, in qualche ameno appartamento di San Bartolomeo al Mare, provincia di Imperia, era stato cucito il “più grande depistaggio della storia repubblicana”.

Ma Spatuzza disse molto altro. Spatuzza illuminò le relazioni tra i Graviano e uomini di primo piano della politica italiana a cominciare da Marcello Dell’Utri. Apriti cielo!

Mentre le Distrettuali anti mafia di mezza italiana chiedevano di adoperare le dichiarazioni di Spatuzza e quindi di introdurlo immediatamente nello speciale programma di protezione riservato ai collaboratori di Giustizia, il Governo dell’epoca preferì mandare un segnale devastante, negandoglielo. Il Governo era l’ultimo Berlusconi e a presiedere la Commissione centrale del Ministero dell’Interno deputata alla gestione di collaboratori e testimoni di giustizia c’era Alfredo Mantovano, oggi sotto segretario alla Presidenza del Consiglio.

Spatuzza dovette fare ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio per impugnare la delibera negativa della Commissione e soltanto nel 2011, con sentenza essa venne annullata e finalmente Spatuzza entrò nello speciale programma. Potere di una magistratura indipendente dal potere politico!

Ecco, presidente Colosimo, il Procuratore De Luca, forse senza volerlo, ha dato a lei ed alla Commissione tutta uno spunto prezioso ed imperdibile: perché non farsi raccontare da Spatuzza come andarono le cose in quel volgere di anni? O quanto meno, se lo si volesse far stare tranquillo, perché non acquisire agli atti le sue dichiarazioni, poste alla base di tante e granitiche sentenze di condanna? Sono certo che per questa pista non varrebbero quelle liquidatorie parole adoperate da De Luca: “zero tagliato”. E nemmeno “aria fritta”.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21