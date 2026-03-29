Giornalismo sotto attacco in Italia

L’aumento che non tutti vedono: curare un animale costa fino a 500 euro in più

Opinioni
Luca Salici
0 0

Sono oltre 22 milioni gli italiani che possiedono un animale domestico e il costo, nel 2025, è aumentato in media di 149 euro. Inoltre, secondo l’istituto di ricerca Emg Different, nell’ultimo anno le spese veterinarie, fronteggiate da 4,1 milioni di proprietari di pets, sono cresciute mediamente di 500 euro ad animale. Mantenere un cane o un gatto può essere infatti un impegno molto oneroso, specialmente per quanto riguarda le cure. I costi si moltiplicano poi quando uno o più volontari si prendono cura di numerosi animali da compagnia, mantenendo i loro rifugi senza contributi statali, ma solo grazie alla buona volontà e alla generosità di alcuni donatori.

È il motivo per il quale ogni giorno, su GoFundMe, nascono nuove raccolte fondi dedicate agli amici a quattro zampe. Come quella di Davide, che accudisce 60 animali da vent’anni e che ora deve abbandonare il terreno su cui convivono pacificamente. Con un’iniziativa che ha già ricevuto 9mila euro, sta provando ad acquistarlo per non separarli e traumatizzarli.

Obiettivo analogo a quello di Flavia, volontaria di Vittoria, nel ragusano. Perché l’Oasi di Traballino continui a esistere serve una nuova sistemazione: in 700 hanno già contribuito per trovare una soluzione. Nel frattempo, sono stati raccolti diecimila euro per comprare il terreno in Friuli dove convivono cavalli, cani, mucche, pecore, maiali, che rischiano lo sfratto.

La solidarietà online, però, subentra anche quando una tragedia colpisce, direttamente o indirettamente, gli animali domestici. Isotta e Dalì erano i cani di una famiglia che ha perso la casa in un incendio nel Lazio: purtroppo non sono sopravvissuti alle fiamme. La raccolta fondi per aiutare i proprietari dell’immobile è stata dedicata alla loro memoria.

E anche Giulio e Pimpi, un cane e un gatto, sono rimasti vittime dell’incendio di un’abitazione in Sardegna. La campagna per aiutare la padrona a risollevarsi economicamente dopo il rogo non restituirà mai i suoi due “figli”, ma ha dimostrato un segno di vicinanza e solidarietà in un momento buio.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

In

Related Post

L’Ombra del Viminale su Palazzo Chigi: perché la Meloni non può più permettersi il “Fattore Piantedosi”

Mario Bannoni

La strategia del disordine. Dopo una giornata di manifestazioni negli Stati Uniti e in molte città europee

Sauro Mattarelli

L’importanza del premio dedicato a Erice a Santo Della Volpe

Carlo Soricelli

Anguilla

Massimo Marnetto

Le ragioni della vittoria del “no” e proposte di una seria riforma della giustizia

Antonio Esposito

Ecco perché noi che volevamo il “Sì” abbiamo votato “No”, e cosa proponiamo di fare ora

Mario Bannoni
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.