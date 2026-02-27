Giornalismo sotto attacco in Italia

Referendum, l’Osservatorio denuncia squilibri crescenti nei telegiornali. “Mancano dati ufficiali”

Articoli
Redazione
0 0

Una nota dell’Osservatorio par condicio Comitato Società Civile per il NO, in collaborazione con Articolo21, rileva che mentre tuttora mancano i dati di sintesi di Geca (Agcom) e dell’Osservatorio di Pavia (Commissione parlamentare) è utile consultare i dati aggregati dell’Osservatorio TG CoRiS-Murialdi riguardanti il monitoraggio dei telegiornali serali di Tg1, Tg2, Tg3, Tg4, Tg5, Studio Aperto, TgLa7, nei giorni dal 23 al 25 febbraio 2026. In questi tre giorni nei telegiornali RAI il tempo di notizia e di parole è del 49% per il NO e il 51% per il SI. Nei telegiornali Mediaset il tempo di notizia e di parola è del 36% per il NO e del 64% per il SI, con un evidente squilibrio. Una situazione simile si registra sul TG de La7 con 62% per il SI e il 38% per il NO. All’equilibrio dimostrato dai Tg del Servizio pubblico radiotelevisivo fa da contraltare un’attenzione sbilanciata verso il Sì da parte tanto dei tre Tg Mediaset quanto dal TgLa7. e questo è un dato per certi versi sorprendente alla luce della linea editoriale del giornale. Naturalmente si attendono i dati degli altri rilevatori per avere conferme o smentite. Concludiamo con una interessante graduatoria degli esponenti politici più presenti nei due schieramenti. Per il SI questo è l’ordine con i tempi misurati in secondi Nordio (476) Salvini (39) Fazzolari (38) Crosetto (23) Tajani  (20) La Russa (18).Per il NO la graduatoria è pù sobria Conte  (276) Schlein (59) Boccia (28) Bonelli  (18)

 

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Destra e legge elettorale: un assalto al Palazzo

Ottavio Olita

Boutade e formula elettorale

Franco Astengo

Referendum. Chi controlla il rispetto della par condicio?

Redazione

E io ti denuncio!” Solidarietà al Presidente dell’Ordine e ai tanti colleghi caduti nella rete dell’avvocato che denuncia chi non la pensa come lui

Redazione

Finalmente un duro colpo allo sfruttamento del lavoro precario, grazie ai magistrati 

Barbara Scaramucci

Perché quanto accaduto a Rogoredo rappresenta una narrazione da nascondere in vista del referendum

Giuseppe Giulietti
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.