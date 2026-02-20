Giornalismo sotto attacco in Italia

Referendum: don Ciotti, Costituzione non da riformare ma da rispettare

“Più che riformare la Costituzione è opportuno rispettarla e applicarla”. Lo ha detto don Luigi Ciotti, fondatore e presidente del Gruppo Abele e di Libera, ieri sera a Torino nel corso di un incontro pubblico sul referendum sulla giustizia organizzato dal comitato ‘Giusto dire No’.
Don Ciotti ha richiamato l’intervento al Csm del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando di “gesto immenso”. “Ci sono momenti nella vita – ha aggiunto – in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo morale e una responsabilità civile, un imperativo etico. Oggi c’è bisogno di una riforma, ma quella della giustizia, non della magistratura. C’è una diffusa stanchezza della democrazia. E più che riformare la costituzione è importante impegnarsi ad applicarla e rispettarla”. All’iniziativa sono intervenuti anche Cesare Parodi, presidente dell’Anm, e la scrittrice Benedetta Tobagi.

