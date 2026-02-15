Giornalismo sotto attacco in Italia

Nordio avvelena la campagna referendaria: dai giudici metodi paramafiosi. Bachelet: il Governo sia saggio, lo faccia dimettere

Articoli
Redazione
0 0

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio nelle ultime more ha oltremodo rincarato la dose nelle sue invettive contro i magistrati in vista del referendum: li ha accusati di adottare metodi paramafiosi. Per l’Associazione Nazionale Magistrati queste parole offendono “la memoria di chi ha combattuto le mafie”.
“Il ministro Nordio ha deciso di avvelenare i pozzi accusando i magistrati di usare metodi paramafiosi, paragonando l’elezione del Consiglio superiore della magistratura ai comportamenti della criminalità organizzata. – scrive la giunta esecutiva centrale dell’Anm in una nota di replica – Le sue parole offendono la memoria di chi ha perso la vita per lottare contro la mafia nel corso della storia d’Italia e mortificano il lavoro di chi, sul territorio, ogni giorno, mette a rischio la propria incolumità personale per contrastare la criminalità organizzata a difesa della collettività”.

“Esprimo composta costernazione per la reiterazione di attacchi eversivi senza precedenti a singoli magistrati e a all’intera magistratura da parte di un ministro della Repubblica. Se il governo non avrà la saggezza di farlo dimettere, ci penseranno fra poco i cittadini, votando NO al referendum del 22 e 23 marzo, a mandare a casa, insieme alla sua cosiddetta riforma, il ministro che chiama mafiosi i propri magistrati”, ha detto poche ore fa Giovanni Bachelet, presidente del Comitato Società Civile per il No.

(Nella foto Carlo Nordio)

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Governo. Bravi a occupare, non a lavorare

Riccardo Cucchi

Addio a Michele Albanese, giornalista sotto scorta e grande conoscitore del fenomeno mafioso

Paolo Borrometi

In ginocchio da te, Meloni sta con Trump e non con l’Europa

Barbara Scaramucci

In morte di un antifascista: Piero Gobetti

Davide Mattiello

Il grigio e il nero riemergono dai ‘sepolcri imbiancati’ 

Ottavio Olita

Le persone muiono sul lavoro tutti i giorni, non arrivano a fine mese e la priorità è… il sorteggio del Csm! Riflessioni di un giovane operaio del sud

Damiano Pecchia
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.