Giornalismo sotto attacco in Italia

Epstein: Una sfida all’Europa

Articoli
Antonio Di Bella
0 0

È una mole enorme di documenti, foto, video, mail. Sospetti, allusioni, falsità miste a verità. Faticoso e difficile districarsi in questo guazzabuglio.

Eppure c’è qualcosa di generale che si può già cominciare a dire in base a quanto sta emergendo. È esistita per anni una sorta di cupola mafiosa composta da finanzieri, politici e uomini influenti che si scambiava informazioni e favori per influenzare a proprio vantaggio la politica mondiale.

Qualcosa che assomiglia molto al nemico giurato dei movimenti populisti di tutto il mondo. Una congrega oscura delle élite che dominava il mondo e il cui unico antidoto, secondo questa narrazione, erano i partiti dei singoli popoli legati al sangue e alla patria.

Lo scandalo Epstein rivela che questa cupola in effetti è esistita, ma che chi la manovrava finanziava o favoriva proprio quei partiti populisti.

Le mail scambiate fra Epstein e Bannon, l’ideologo del primo Trump, sono chiarissime: c’è un disegno per appoggiare le forze populiste europee, da Le Pen a Farage a Salvini. Nessuna prova concreta di flussi di denaro, ma un disegno politico coerente.

Bannon si pone chiaramente l’obiettivo di ribaltare l’equilibrio del Parlamento europeo. Una mail di Bannon a Epstein è cristallina: «Se conquisteremo la maggioranza del Parlamento europeo potremo bloccare qualsiasi legislazione che limiti le criptovalute».

È l’applicazione del sogno più volte evocato dai colossi dell’high tech californiani (Peter Thiel in testa): basta con le vetuste regole europee, lasciateci mano libera per sviluppare tecnologie e profitti.

Tutto ciò in sintonia con Mosca. Fra le ipotesi avallate dai file c’è quella che vede Epstein come riciclatore delle fortune di Putin e dei suoi oligarchi all’estero, con il fronte comune di disarticolare l’Unione Europea.

Se le responsabilità penali che emergono dai file sono tutte da dimostrare, il disegno politico è chiaro: il sistema Epstein è alleato con Mosca e i movimenti populisti contro la “vecchia” Europa.

Forse non è un caso che proprio in queste ore la magistratura francese stia perquisendo gli uffici parigini di Elon Musk per sospetta violazione del codice etico da parte della piattaforma X.

Due visioni opposte del mondo l’una contro l’altra: da una parte i parlamenti, la magistratura, le leggi, l’Unione Europea. Dall’altra gli autocrati, da Putin a Trump, i loro epigoni politici in miniatura e, dietro di loro, le grandi imprese desiderose e bisognose di una totale assenza di regole per massimizzare i propri profitti.

La ragnatela Epstein aiutava questo disegno, con implicazioni e complicità che stiamo solo cominciando adesso a scoprire.

 

(Pubblicato su La Gazzetta del Sud)

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

In

Related Post

All’attacco, spunti contro la deriva autoritaria

Gianluca Peciola

La risalita del “No” nonostante silenzi e censure

Giuseppe Giulietti

Nido di Vespa nella caduta della Rai

Vincenzo Vita

Come stiamo raccontando la morte di Ilenia. Il diritto di cronaca non è il diritto di umiliare la vittima

Luciana Esposito

Lo “scudo” contro lo stato di diritto

Riccardo Cucchi

Calma e sangue freddo. A proposito dei molti ddl sicurezza

Luca Casarini
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.