Scorta mediatica per Giulio Regeni a Città della Pieve

Ieri sera scorta mediatica di Articolo 21 Città della Pieve a Castiglione del Lago alla proiezione del film documentario “Giulio Regeni tutto il male del mondo”. Grazie ai presenti che hanno testimoniato vicinanza ai genitori di Giulio e alla loro battaglia per la verità; che poi è la battaglia di chiunque creda che la giustizia possa essere finalmente scritta in questa storia dolorosa e sconcertante.
Dopo il ritrovamento del corpo di Giulio Regeni, la vicenda diventa anche la storia della battaglia dei suoi genitori per la verità.
Paola Deffendi e Claudio Regeni dal febbraio 2016 intraprendono un percorso pubblico e politico per ottenere verità e giustizia, di fronte ad ostacoli, silenzi e responsabilità negate.

Paola e Claudio si affidano all’ avvocata Alessandra Ballerini, decidono di non arretrare. In 10 anni incontrano Ministri, Parlamentari e rappresentanti istituzionali, in Italia e in Europa, ricevendo promesse che vengono sistematicamente disattese.
Attorno alla loro battaglia si forma un sostegno diffuso. Cittadini, giornalisti, artisti ed attori danno vita a quello che viene chiamato il “popolo giallo”, un movimento civile che chiede verità sulla morte di Giulio Regeni.
La storia di Giulio diventa così una questione collettiva. Non solo il dolore di una famiglia ma una mobilitazione civile che tiene viva un’inchiesta che, senza quella pressione costante, richiederebbe di spegnersi.

