Giornalismo sotto attacco in Italia

La risalita del “No” nonostante silenzi e censure

Articoli
Giuseppe Giulietti
Come ha dimostrato il nostro Roberto Reale, curatore del blog “la cura del vero”, il fronte del Sì continua a perdere consensi.
Partito nei sondaggi con oltre venti punti di vantaggio e una spregiudicata campagna a colpi di Garlasco e case nel bosco, ora le certezze di Nordio e compagnia cantante, si stanno sgretolando.
Tutti i sondaggi, tranne quelli trasmessi da Bruno Vespa, ma delle sue prodezze già si parla su questo sito, segnano una sostanziale parità, e una forte propensione dei giovani a scegliere il No.
Neppure il silenzio è la censura sono riusciti a fermare la risalita.
Sembra essersi messo in moto un tam tam che prescinde dal Polo Telemeloni.
Persino le nuove leggi liberticide, che tendono a colpire la libera circolazione delle opinioni e il diritto a manifestare, non spostano consensi a favori del Sì. Rancori che rendono ancora più chiara la posta in gioco: chi voterà Sì vuole colpire la giustizia, avviare il cambio della Costituzione antifascista.
Noi di Articolo 21, nonostante gli avvertimenti che ci sono arrivati da più parti, non cambieremo posizione, sosterremo il No.
Oggi iniziative a Latina, domani a Orvieto, poi a Montefiascone, Torino, Venezia, Gubbio, Trapani…senza soste sin al giorno del voto.

