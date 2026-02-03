Cinque vergognosi minuti di Bruno Vespa. L’intervento del consigliere Rai, Roberto Natale

0 0

“I ‘Cinque Minuti’ che Bruno Vespa ha proposto nell’intervista ad Angelo Bonelli meritano di entrare nella storia del giornalismo televisivo: ma come esempio della livorosa faziosità dalla quale il servizio pubblico dovrebbe sempre tenersi lontano”. Lo afferma, in una nota, il

consigliere Rai Roberto Natale. “Nessuna disponibilità – aggiunge – a ricostruire i fatti nel loro completo svolgimento; solo propaganda settaria, che scredita la Rai e contribuisce ad allontanare il pubblico verso altre fonti di informazione”. (ANSA)

Vespa nel corso dell’intervista aveva detto a Bonelli che se non condannavano i fatti di Torino dovevano, come partito, sentirsi corresponsabili. Bonelli ha ribattuto (ha cercato di ribattere) che non c’è alcuna compartecipazione alla violenza nel difendere la libertà di manifestare.

