Cinque vergognosi minuti di Bruno Vespa. L’intervento del consigliere Rai, Roberto Natale

“I ‘Cinque Minuti’ che Bruno Vespa ha proposto nell’intervista ad Angelo Bonelli meritano di entrare nella storia del giornalismo televisivo: ma come esempio della livorosa faziosità dalla quale il servizio pubblico dovrebbe sempre tenersi lontano”. Lo afferma, in una nota, il
consigliere Rai Roberto Natale. “Nessuna disponibilità – aggiunge – a ricostruire i fatti nel loro completo svolgimento; solo propaganda settaria, che scredita la Rai e contribuisce ad allontanare il pubblico verso altre fonti di informazione”. (ANSA)
Vespa nel corso dell’intervista aveva detto a Bonelli che se non condannavano i fatti di Torino dovevano, come partito, sentirsi corresponsabili. Bonelli ha ribattuto (ha cercato di ribattere) che non c’è alcuna compartecipazione alla violenza nel difendere la libertà di manifestare.

