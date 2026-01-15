Referendum, il NO a un passo dalle 500mila firme

0 0

Oggi, salvo sorprese, il referendum oppositivo alla loro controriforma della giustizia avrà superato le 500 mila firme.

Quando i 15 “cittadini innocenti “ sono partiti, poco prima di Natale, erano circondati da scetticismo, dalla quasi certezza che non avrebbero mai potuto centrare il risultato.

Noi di Articolo 21 ci abbiamo creduto, abbiamo lanciato e rilanciato, abbiamo denunciato il silenzio imposto dalla destra e da Telemeloni.

Il referendum ê stato sostenuto dal basso, poi anche dai partiti e comitato per il No, smentendo ogni fosca previsione.

Un grazie va detto anche alla destra che dopo aver imposto il silenzio, si è messa a berciare contro la raccolta di firme, ha voluto decidere comunque una data, nonostante fosse e sia in atto una campagna raccolta firme.

In questo modo ha costretto i media, che avevano oscurato la notizia, a parlare di un referendum ignoto a cittadine e cittadini.

Ora siamo a poche firme dal traguardo.

Un grazie a chi lo ha voluto, sostenuto, firmato.

Chi non avesse firmato potrà farlo sino alla fine del mese.

