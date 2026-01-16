Giornalismo sotto attacco in Italia

Pierluigi Bersani: “Bisogna stare attenti a dove va il Paese”

Articoli
Roberto Bertoni
0 0
Con il solito stile apparentemente scanzonato ma in realtà ficcante, Pierluigi Bersani dà lo sprone: “Non stiamo qui a pettinar le bambole!”. Come a dire: diamoci una mossa! Ne ha per tutti: per la riforma costituzionale della destra, che rischia di minare gli equilibri costituzionali, mettendo a repentaglio l’indipendenza della magistratura. Per la sinistra: che deve unirsi, perché ogni giorno trascorso senza offrire un’alternativa chiara e un orizzonte condiviso è un giorno sprecato e un ulteriore problema per il Paese (non a caso, ricorda l’esperienza dell’Ulivo e l’energia positiva che sprigionò trent’anni fa). Per l’informazione, che talvolta cita a sproposito esempi del passato, a cominciare da Giuliano Vassalli, in alcuni casi iscritto d’ufficio al comitato del SÌ con un’evidente forzatura. Infine anche per i giovani, che devono essere valorizzati, coinvolti e portati a votare perché, berlinguerianamente parlando, se si mobilitassero loro, unendosi al mondo del lavoro, non ce ne sarebbe più per nessuno (e i sondaggi referendari dicono esattamente questo: la destra non è maggioranza in Italia e più cresce l’affluenza, più il NO ha la possibilità di prevalere).
È, insomma, un Bersani critico e autocritico. Del resto, era stato il primo a vedere la “mucca nel corridoio”, quando sembrava che il PD fosse destinato a egemonizzare almeno un decennio e lui metteva in guardia dal ritorno prepotente della destra; e oggi, con eguale saggezza, ci spiega quali conseguenze potrebbe avere il trumpismo dilagante, di cui l’attacco alla giustizia e ai suoi principî cardine costituisce solo il primo passo.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

In tanti alla manifestazione di oggi a Roma a sostegno del popolo iraniano. Noury (Amnesty): “la peggiore campagna repressiva del secolo”

Stefano Corradino

Referendum, il NO ha raggiunto le 500mila firme!

Giuseppe Giulietti

Studenti palestinesi ‘schedati’? No, ‘rilevati’ dice Valditara       

Ottavio Olita

Al via la quinta edizione del Premio Leali Young in memoria di Cristina Visintini

Redazione

“Liberi di pensare”. Il 16 gennaio a Gubbio incontro sull’articolo21 della Costituzione

Redazione

Giornalismo e impegno, Premio Comunicare 2026 a Giuseppe Giulietti

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.