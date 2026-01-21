Referendum giustizia: giusto dire NO. 23 gennaio a Zugliano (Udine)

0 0

Come Articolo 21, Centro “Balducci” e Libera – Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie si è sentito il bisogno di promuovere un dibattito pubblico in vista del Referendum costituzionale del 22-23 marzo per approfondire i temi e comprendere le reali conseguenze che la riforma implicherebbe. Il prossimo Referendum sul DDL costituzionale per la giustizia non si limita, infatti, alla sola separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, come spesso rappresentato dal mainstream; si tratta invece di una riforma che tocca l’intero sistema giudiziario. In gioco non c’è l’efficienza dei tribunali, ma la tenuta della nostra democrazia, che rischierebbe un significativo indebolimento.

L’incontro si terrà presso la Sala “Petris” del Centro Balducci di Zugliano (UD), a partire dalle ore 18.00 di venerdì 23 gennaio. Moderati da Beppe Giulietti, giornalista e portavoce nazionale di Articolo 21, dialogheranno Matteo Carlisi, magistrato del Tribunale di Udine e rappresentante locale dell’ANM, e Giancarlo Buonocore, già procuratore presso la Procura della Repubblica di Tolmezzo e Avvocato presso la Corte d’Appello di Venezia.

