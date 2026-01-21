Giornalismo sotto attacco in Italia

Referendum giustizia: giusto dire NO. 23 gennaio a Zugliano (Udine)

Articoli
Redazione
0 0

Come Articolo 21, Centro “Balducci” e Libera – Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie si è sentito il bisogno di promuovere un dibattito pubblico in vista del Referendum costituzionale del 22-23 marzo per approfondire i temi e comprendere le reali conseguenze che la riforma implicherebbe. Il prossimo Referendum sul DDL costituzionale per la giustizia non si limita, infatti, alla sola separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, come spesso rappresentato dal mainstream; si tratta invece di una riforma che tocca l’intero sistema giudiziario. In gioco non c’è l’efficienza dei tribunali, ma la tenuta della nostra democrazia, che rischierebbe un significativo indebolimento.

L’incontro si terrà presso la Sala “Petris” del Centro Balducci di Zugliano (UD), a partire dalle ore 18.00 di venerdì 23 gennaio. Moderati da Beppe Giulietti, giornalista e portavoce nazionale di Articolo 21, dialogheranno Matteo Carlisi, magistrato del Tribunale di Udine e rappresentante locale dell’ANM, e Giancarlo Buonocore, già procuratore presso la Procura della Repubblica di Tolmezzo e Avvocato presso la Corte d’Appello di Venezia.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

L’Italia non può e non deve entrare nel Board of Peace di Trump

Flavio Lotti e Marco Mascia

Bertoni e Vita presentano il saggio “L’occupazione”. Lucca, 23 gennaio

Redazione

Bruxelles scommette sulle “Trusted European Platforms”.  La risposta europea alle big tech

Redazione

Ettore Scola, artista crossmediale

Vincenzo Vita

Giustizia: separazione delle carriere ovvero rinascita della P2

Loris Mazzetti

Giustizia: costituito a Trapani il Comitato  a sostegno del NO per il referendum costituzionale sui temi della giustizia

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.