Bertoni e Vita presentano il saggio “L’occupazione”. Lucca, 23 gennaio

Venerdì 23 gennaio, alle ore 17, presso la Sala della Rappresentanza del Palazzo Ducale di Lucca, Roberto Bertoni e Vincenzo Vita presenteranno il loro saggio “L’occupazione” (Paper First editore), dedicato alle vicende, passate e presenti, del servizio pubblico.

L’iniziativa, organizzata da Articolo 21, CGIL e A.N.P.I., vedrà la partecipazione di Tomaso Montanari, rettore dell’Università per Stranieri di Siena, del professor Paolo Caretti, professore emerito di Diritto costituzionale presso l’Università di Firenze, del magistrato Alessio Innocenti e di Rossano Rossi, segretario della CGIL Toscana. A moderare sarà Luca Baccelli, professore ordinario di Filosofia del diritto presso l’Università di Camerino.
Nel corso della serata, ribadiremo il nostro massimo impegno a sostegno del NO al referendum costituzionale che avrà luogo in primavera.

