Referendum, Giovanni Bachelet: “Un NO per preservare la Costituzione”

Roberto Bertoni
“Un NO per preservare la Costituzione e l’indipendenza della magistratura”: è ciò di cui ha bisogno il Paese secondo Giovanni Bachelet, fisico di vaglia e oggi presidente del Comitato per il NO al referendum costituzionale di primavera.
In quest’intervista, si confronta con Articolo 21 entrando nel merito delle singole questioni e compiendo una riflessione generale sul quadro politico italiano. Un quadro difficile, frammentato, a tratti addirittura tragico, nel quale tuttavia possiamo ancora contare sulla passione civile e l’entusiasmo di quanti, in particolare fra i giovani, hanno deciso di non arrendersi alla deriva in atto.
Infine, alcune considerazioni su ciò che sta accadendo oltreoceano, dove lo Stato di diritto è stato ormai palesemente messo in discussione, per non dire smantellato, e dilaga una violenza politica senza precedenti. L’America, sottolinea Bachelet, è un paese in cui i giudici sono di natura elettiva: meglio seguire la rotta tracciata dai padri costituenti!

https://www.youtube.com/live/bYq2JTxFt6Q?si=8YFREKqKq2x8974q

