Giornalismo sotto attacco in Italia

Non spegnete Radio Radicale

Articoli
Vincenzo Vita
0 0

Radio radicale deve continuare a trasmettere. Al di là delle legittime critiche che si possono rivolgere, a partire da come è trattata la tragedia palestinese. Ma la libertà di informazione è laicamente sacra e guai a non fare di tutto perché la Convenzione con la radio sia rinnovata. Anzi. Finalmente si sono levate alcune voci, a partire da quella autorevole della Federazione della stampa.

Speriamo, quindi, che nel provvedimento chiamato “Mille proroghe” sia inserito uno specifico emendamento. Se la legge n22 del 1998 voluta dall’allora governo dell’Ulivo evitava la chiusura dell’emittente, una necessaria stabilizzazione non vi è stata. Purtroppo.

E così ogni anno si riapre la questione. Suggerimento, dunque. Nell’auspicabile emendamento si renda definitiva la Convenzione, non a termine. Ma come mai si è arrivati a questo punto? Cosa non ha funzionato? Chi ha fatto incaute promesse? Che dicono la proprietà della radio e il Sottosegretario con delega all’editoria Barachini? Speriamo bene

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

In

Related Post

Viva Report, Santo è vivo!

Roberto Natale

Quel 6 gennaio 1980

Paolo Borrometi

Alberto Trentini: Palazzo Chigi al lavoro. La famiglia chiede di rispettare la consegna del silenzio

Redazione

Per ordine di chi? 46 anni fa l’omicidio di Piersanti Mattarella

Sigfrido Ranucci

Il filo rosso sangue che lega la Sicilia occidentale. Palermo, Trapani, Alcamo, quella stagione di delitti e stragi

Rino Giacalone

Chi voleva i documenti di Bellavia? Ecco chi ha Report nel mirino

Giuseppe Giulietti
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.