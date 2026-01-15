Meloni e Salvini, oltre a Le Pen e Netanyahu nella clip elettorale di Orbán

0 0

Tutta la destra schierata per aiutare Orban alle elezioni. E nel video di propaganda a sostegno del primo ministro ungherese c’è anche Giorgia Meloni.

«Insieme lavoriamo per un’Europa che rispetti la sovranità nazionale e sia orgogliosa delle sue radici culturali e religiose. Dio vi benedica». È questo il passaggio della premier italiana nel messaggio promozionale che già sta girando sui social. Oltre a Meloni ci sono il ministro Matteo Salvini dall’Italia, il premier israeliano Benjamin Netanyahu e quello ceco Andrej Babis, il presidente argentino Javier Milei e quello serbo Aleksandar Vučić. Sul fronte dei supporters sovranisti ci sono poi Marine Le Pen (Rassemblement National) e lo spagnolo Santiago Abascal (Vox), la leader dell’Afd Alice Weidel e l’ex premier polacco Mateusz Morawiecki.

