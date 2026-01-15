Giornalismo sotto attacco in Italia

Meloni e Salvini, oltre a Le Pen e Netanyahu nella clip elettorale di Orbán

Articoli
Redazione
0 0

Tutta la destra schierata per aiutare Orban alle elezioni. E nel video di propaganda a sostegno del primo ministro ungherese c’è anche Giorgia Meloni.
«Insieme lavoriamo per un’Europa che rispetti la sovranità nazionale e sia orgogliosa delle sue radici culturali e religiose. Dio vi benedica». È questo il passaggio della premier italiana nel messaggio promozionale che già sta girando sui social. Oltre a Meloni ci sono il ministro Matteo Salvini dall’Italia, il premier israeliano Benjamin Netanyahu e quello ceco Andrej Babis, il presidente argentino Javier Milei e quello serbo Aleksandar Vučić. Sul fronte dei supporters sovranisti ci sono poi Marine Le Pen (Rassemblement National) e lo spagnolo Santiago Abascal (Vox), la leader dell’Afd Alice Weidel e l’ex premier polacco Mateusz Morawiecki.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Referendum, il NO ha raggiunto le 500mila firme!

Giuseppe Giulietti

La CEDU condanna l’Italia per la morte di Riccardo Magherini

Redazione

Garante della Privacy: indagato il presidente Stanzione, perquisizioni in corso

Redazione

Referendum/ Roberta Calvano: “Questa riforma mina lo spirito della Costituzione”

Roberto Bertoni

Antimafia, come ci guardano dall’estero. E dal Brasile

Davide Mattiello

Referendum, a Torino il 30 gennaio le ragioni del “no”

Davide Mattiello
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.