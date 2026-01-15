Giornalismo sotto attacco in Italia

Referendum/ Roberta Calvano: “Questa riforma mina lo spirito della Costituzione”

Articoli
Roberto Bertoni
0 0
“Una riforma pericolosa, che mina lo spirito della Costituzione e ne mette a repentaglio i principî cardine”: non usa mezzi termini la costituzionalista Calvano, professoressa ordinaria di Diritto costituzionale presso Unitelma Sapienza, schierata sul fronte del NO al referendum che avrà luogo in primavera. Entrando nel merito con spirito analitico, spiega da par suo per quale motivo le conseguenze di un’eventuale vittoria del SÌ sarebbero drammatiche per il Paese, mai così diviso, mai così in crisi e mai così bisognoso di essere ricucito e di rafforzare l’autonomia e l’indipendenza degli organismi di controllo, a cominciare dalla magistratura.
Senza dimenticare la vicenda della raccolta firme, ancora in corso e destinata a durare fino al 30 gennaio ma puntualmente irrisa da più esponenti della maggioranza e del governo, fino alla forzatura di indire il referendum in fretta e furia per il 22 e 23 marzo, senza attendere i tempi previsti dalla Costituzione e dando l’impressione di voler chiudere la pratica il prima possibile. Paura? Forse sì, specie se si considera che il fronte del NO è in crescita e che le riforme plebiscitarie non hanno mai convinto cittadine e cittadini italiani, pronti a bocciarle chiunque le avesse proposte in passato: Berlusconi nel 2006 e Renzi nel 2016. Andrà così anche stavolta? Ce lo auguriamo di cuore.
Infine, una riflessione generale sullo stato in cui versa il Paese, ahinoi tragico, nonostante battute, propaganda e proclami altisonanti che non trovano, però, riscontro nella realtà. Una riflessione amara ma necessaria, dunque, sul tempo che stiamo vivendo, in cui contenuti giuridici e analisi politica si mescolano e compongono un quadro tutt’altro che rassicurante.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Referendum, il NO ha raggiunto le 500mila firme!

Giuseppe Giulietti

La CEDU condanna l’Italia per la morte di Riccardo Magherini

Redazione

Garante della Privacy: indagato il presidente Stanzione, perquisizioni in corso

Redazione

Meloni e Salvini, oltre a Le Pen e Netanyahu nella clip elettorale di Orbán

Redazione

Antimafia, come ci guardano dall’estero. E dal Brasile

Davide Mattiello

Referendum, a Torino il 30 gennaio le ragioni del “no”

Davide Mattiello
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.