Garante della Privacy: indagato il presidente Stanzione, perquisizioni in corso

Mattinata di tensione in Piazza Venezia, sede dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Su disposizione della Procura di Roma, il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza ha dato il via a una serie di perquisizioni e sequestri che hanno colpito i vertici dell’istituzione. Sotto la lente degli inquirenti sono finiti il Presidente dell’Autorità, Pasquale Stanzione, e l’intero Collegio, composto da Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia e Guido Scorza.

L’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe De Falco, ipotizza reati pesanti: peculato e corruzione. Durante le operazioni, le Fiamme Gialle hanno proceduto al sequestro di computer e smartphone degli indagati per acquisire documentazione e comunicazioni utili a ricostruire la rete di presunti illeciti.

 A dare l’input decisivo alla magistratura sono stati i servizi della trasmissione Rai “Report”, condotta da Sigfrido Ranucci. Il programma d’inchiesta aveva acceso i riflettori su una gestione delle risorse definita “opaca”. Tra i punti centrali dell’indagine figurano:

Spese di rappresentanza gonfiate: Si parla di cene e acquisti personali (persino partite di carne pregiata) addebitati all’ente, oltre al possesso di tessere “Volare Classe Executive” del valore di 6.000 euro ciascuna.

Il caso Meta: Sotto esame la mancata sanzione di circa 40 milioni di euro nei confronti di Meta per i primi Ray-Ban Stories, gli smart glasses che avevano sollevato dubbi sulla tutela della privacy dei cittadini.

Conflitti di interesse: Le indagini guarderebbero anche a sanzioni “morbide” nei confronti di società come ITA Airways, legate a presunti rapporti professionali tra membri dell’Authority e studi legali coinvolti.

L’indagine apre ora uno scenario di profonda incertezza per una delle autorità più delicate del Paese, proprio mentre le sfide legate all’intelligenza artificiale e alla sicurezza dei dati richiederebbero la massima autorevolezza e trasparenza ai vertici.

