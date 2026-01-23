Giornalismo sotto attacco in Italia

La Vigilanza è democrazia che viene meno

Articoli
Roberto Bertoni e Vincenzo Vita
0 0

Ora che persino La Russa parla di moral suasion per sbloccare la situazione (“fidarsi è bene, non fidarsi è meglio”), possiamo ribadire, a ragion veduta, che la paralisi della Commissione di Vigilanza RAI, che va avanti ormai da oltre un anno, costituisce una vera e propria emergenza democratica. Bloccare in maniera ricattatoria un organo di garanzia alla vigilia del referendum costituzionale di primavera significa, infatti, volerlo orientare in una precisa direzione. La mancanza di regole chiare e condivise, del resto, è la caratteristica che accomuna chiunque voglia mettere in discussione la convivenza civile e istituzionale, favorendo il dilagare di un cesarismo che ha come prima fonte la Casa Bianca dell’evo trumpiano. Il riferimento non è casuale: un presidente che non riconosce alcun corpo intermedio, meno che mai i corrispondenti accreditati dalle varie testate, e pensa di potersi comprare interi stati a suon di minacce e pseudo-garanzie offerte a chi è disposto a vendersi, un personaggio del genere genera uno squilibrio globale senza precedenti. E, ahinoi, con molti emuli: in patria e all’estero. Non a caso, quando Meloni, proprio durante un incontro internazionale, lo scorso agosto dichiarò candidamente di non avere alcuna intenzione di parlare con i giornalisti italiani, diciamo che confessò ciò che ormai era chiaro a chiunque non fosse inconsapevole o complice. Una sola conferenza stampa, peraltro senza dire nulla e anzi insolentendo l’inviata di un quotidiano ritenuto ostile come Domani, e una serie di interviste rilasciate a giornalisti compiacenti costituiscono, difatti, un vulnus nel rapporto fra media e potere. La disaffezione popolare verso il voto passa anche da qui, senza sollevare la questione sociale se non per ricordare che essa viene costantemente negata e messa a tacere da telegiornali, pubblici e privati, mai così pronti ad assecondare i desiderata di Palazzo Chigi. Una Vigilanza efficiente e nel pieno delle sue funzioni, pertanto, servirebbe come l’aria, invece non può lavorare, non può compiere un’adeguata azione di monitoraggio e non può varare il regolamento per assicurare la par condicio in vista del referendum, di fatto esautorandosi e costringendo l’AGCOM a svolgere un ruolo di supplenza che, ahinoi, si rende indispensabile. Che fare, allora? Poiché di tempo non ne abbiamo più, noi, radicali nelle idee ma da sempre miti nell’esprimerle, pensiamo che sia necessario, da parte dei segretari dei partiti di opposizione, chiedere un incontro al Capo dello Stato per far presente quanto la situazione sia ormai insostenibile. I parlamentari, dal canto loro, dovrebbero occupare simbolicamente la Vigilanza o trasferirla in piazza, a confronto con cittadine e cittadini, spiegando le ragioni di un atto così estremo. Ne va della dignità della presidente Floridia ma soprattutto della nostra, oltre che del regolare svolgimento di una consultazione dalla quale dipende il futuro della politica italiana.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Dieci anni dopo siamo ancora a Fiumicello a chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni

Fabiana Martini

Dalla parte di lei/Donne resistenti per la democrazia. Il caso del Myanmar

Fiorella Carollo

Agenti dell’Ice minacciano una troupe Rai, le opposizioni: “Meloni condanni”

Redazione

Intervento di Mattarella su Regeni: “‘La collaborazione con l’Egitto è un banco di prova”

Redazione

2016-2026, dieci anni dopo la scomparsa di Giulio Regeni. I genitori: grazie a chi ha impedito l’oblio

Redazione

Il messaggio di Leone XIV per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni è allarmante

Riccardo Cristiano
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.